Lionel Messi: el héroe con capa

Reconozco que no soy fanático de la Selección Argentina. No soy de usar los colores celeste y blanco y creo que en mi placard tengo una sola camiseta, de las “truchas”, que usaba en algún partido de fútbol 5. Quizás las desazones que vivimos con el correr de los años luego de aquella final perdida en Italia 90 me hicieron alejar de esa pasión por la Albiceleste. Incluso, en su momento disfruté mucho los campeonatos alcanzados con los seleccionados juveniles, ya que la mayor seguía con una sequía que no se cortaba con el paso de los años. Así se fue apagando ese amor por el equipo nacional.