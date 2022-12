La receta, ahora y siempre, en papel

Se dispuso que ya no serán válidas las fotos de las recetas médicas de papel enviadas por mail o por WhatsApp para comprar un medicamento. Pami y una aplicación sin peso

Con una medida que casi ya no se aplicaba en varias farmacias de la capital entrerriana el gobierno nacional puso fin hace unos días a una modalidad de prescripción médica (recetas) implementada en los primeros días de la pandemia, allá por 2020. A través de la Resolución Nº 3.622/2022, publicada en el Boletín oficial, el Ministerio de Salud dispuso que ya no serán válidas las fotos de las recetas médicas de papel enviadas por mail o por WhatsApp para comprar un medicamento o solicitar un tratamiento. También se podía utilizar una aplicación en el caso del PAMI, que supuestamente es válida.

Se informó de parte del Estado nacional que deja sin efecto la Resolución Nº 696/2020 del 31 de marzo de 2020, que había permitido la prescripción “en formato de mensaje de texto o mensajes a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax”, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que, por aquellos días, regía en el país. Sería una vuelta a la normalidad con poco alcance tecnológico o bien de practicidad para las personas que necesitan mensualmente un medicamento y deben asistir a la farmacia periódicamente. Desde la cartera que encabeza Carla Vizzotti (Ministerio de Salud) explicaron que lo que ya no se podrá hacer es “presentar o enviar a la farmacia una foto de la receta en papel, una receta por mail, o una prescripción por WhatsApp”. Deja en claro el organismo que esas capturas “no tienen validada la firma ni la matrícula del profesional que la hace”.

El texto publicado indica que “por la Resolución N° 696/20, se autorizaron modificaciones en la prescripción y dispensa de medicamentos psicotrópicos u otros para la atención de patologías crónicas y eventualmente agudas mientras dure la emergencia sanitaria introduciendo modificaciones a los procedimientos previstos en las leyes Nº 17.132, Nº 17.565, Nº 19.303 y en la Disposición Anmat Nº 13.831/16, respecto de los pacientes con tratamientos crónicos o agudos, habilitando la presentación de prescripciones en formato de mensaje de texto o mensajes a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax y, a su vez, pueda presentarla en la farmacia a fin de que el paciente no deba presentarse al centro de salud u hospital para que le sea renovada la receta de medicamentos crónicos y/o cualquier otro medicamento que utilice habitualmente”.

El Ministerio de Salud nacional, remarcó que “PAMI sí tiene receta digital porque valida la competencia del profesional que firma y valida la firma”. Lo cual varias farmacias de Paraná y la región no estarían acatando. Ya que desde hace un tiempo piden la receta realizada en papel por cada profesional. Algo que incomoda a los adultos mayores, ya que tienen que asistir dos veces al médico. Primero a dejar qué medicamento solicita para contar con la receta y luego para buscar el papel donde figura la prescripción médica. Muchos de los pobres jubilados cuentan con un médico de cabecera y otros también un profesional en neurología o alguna otra especialidad, quienes tienen que ir no menos de cuatro veces al mes, ellos o algún familiar, por dos papeles para ir a la farmacia que trabaje con PAMI.

La resolución dada por el Estado Nacional habla de que la aplicación de dicha obra social (no todas las personas mayores la entienden) es suficiente para que el medicamento sea vendido por la farmacia. Algo que no está pasando en las grandes cadenas de la capital provincial. Luego de esta medida quizás cambie la postura.

Pero todo deja en claro que los adultos mayores necesitan de medidas que les faciliten poder contar con sus medicamentos, que son vitales para su calidad de vida. No tener que ir dos veces al médico y luego a una farmacia habilitada para la venta de lo que necesitan. Se sabe que algunos remedios son psicofármacos y que deben tener un seguimiento, pero que al menos no sea tan tedioso contar con ellos para los pobres jubilados en este país. Por ahora la aplicación de PAMI en las farmacias de Paraná no se considera. Es de esperar que la resolución nacional sea respetada por las farmacias de ahora en adelante.