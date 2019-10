Innovar para generar oportunidades

Organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la semana pasada se llevó adelante en Buenos Aires el XVIII Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo, en el que estuvieron presentes referentes del sector de las pymes de todas las provincias.

En esta instancia, en la que se expusieron y debatieron diferentes temas, se presentaron innovadoras propuestas que la CAME está desarrollando para crear mayores oportunidades para que los comercios y prestadores de servicios de cada región puedan exhibir y comercializar sus productos: se trata de la plataforma CAME Tienda, en la que se integrarán además los sistemas CAME Pagos y CAME Envío.

Estas iniciativas generan grandes expectativas, sobre todo en estos tiempos de adversidad económica para el grueso de los emprendedores, quienes desde hace meses enfrentan no solo la caída de las ventas y la falta de financiamientos debido alas altas tasas de interés vigentes, sino también una asfixiante presión tributaria. En este marco, Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Cámara conformada por 1.491 entidades gremiales empresarias y asociaciones de todo el país, recordó que un estudio del Banco Mundial mostró que “la Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria del mundo”. Sobre este punto, sostuvo: “Esto está alentando claramente la informalidad: disminuyó el empleo formal en el país, y paralelamente hay claros índices que demuestran que ha crecido el empleo informal. La situación también produce una complejidad importante, porque genera competencia desleal y en consecuencia menor recaudación para el Estado nacional. Todo esto está provocando un deterioro de la economía del país”.

El dirigente indicó que trabajan para revertir esta realidad, pero además están abocados al desafío de descentralizar los grandes centros industriales para potenciar las economías regionales, para que el dinero se genere y circule en el ámbito local. “Uno de los desafíos que nos hemos planteado fue el desarrollo de una plataforma digital que permita no solamente abaratar costos en transacciones comerciales a las pymes, sino también darles mayor oportunidad de inserción al sector”, explicó.

A su vez, subrayó: “En CAME Representamos a 500.000 de las 800.000 pymes que hay registradas en la Argentina. Generamos mucho más del 50% del empleo formal de las pymes y más del 40% del PBI de la economía nacional. Entonces, uno de los trabajos que estamos llevando adelante es posicionar y darle la visibilidad y la importancia que tienen las pymes en la economía nacional”.

Técnicos y colaboradores enfrentan el reto de poner en marcha este proyecto, que ya fue presentado en Salta, donde se realiza la primera prueba piloto: “CAME Tienda va a permitirle al comercio local, o al prestador de un servicio, como el turismo, utilizar una plataforma que permita trabajar regionalmente y que ese dinero que se genera recircule y quede realmente en la ciudad o en la provincia”, manifestó Díaz Beltrán, quien destacó que esta iniciativa redundará en mayor actividad económica, en la generación de empleo y en más desarrollo, con “la posibilidad también de mostrar con el tiempo los productos o servicios en cualquier lugar del mundo”.

“En la plataforma se va a exhibir lo que se produce y se comercializa en la región y el comercio va a tener un costo bastante por debajo del que tiene hoy cualquier plataforma que hay en el mercado. También se acaba de lanzar dentro de esa plataforma digital que tiene la CAME una tarjeta de pagos, que va a terminar siendo además un soporte financiero digital para todas las pymes. Y además, en la misma plataforma, funcionará lo que se conoce como CAME Envío, que será responsable de distribuir localmente o extrarregión lo que se comercializa”, explicó.

Innovar es clave para que este proyecto se expanda al país con éxito, y cada pequeña o mediana empresa deberá animarse a dar este gran paso, en el que las tecnologías impulsan mayores oportunidades. Al respecto, Díaz Beltrán concluyó: “Este fue un desafío muy grande que nos propusimos todo el equipo de CAME y tenemos mucha expectativa. Para eso las pymes debemos hacer las trasformaciones puertas adentro, innovar para que eso suceda”.