Escuchar a los de abajo del "escenario"

Ayer fue otro día movido para nuestro país, como lo viene siendo desde hace un tiempo. Los problemas económicos de la Argentina se mueven a través de la suba del dólar y del riesgo país, en números fríos, pero que se sienten en el día a día en la gente y en el esfuerzo que hace para poder llegar a fin de mes. Todo esto se profundizó después de las PASO nacionales del 11, donde nuevamente la economía estalló y nadie tuvo una reacción razonable para aportar calma. Ese día, y después de los números contundentes de las elecciones, pareció ser el fin del gobierno de Mauricio Macri. “El pueblo habló”, dijeron algunos. “Entendí su bronca”, se escuchó desde otro lado. Está claro: parece que nadie entendió nada.

En la víspera, y bajo la consigna Urgencia para enfrentar el Hambre, trabajadoras y trabajadores de la economía popular se movilizaron en la Capital Federal, con marchas que se replicaron en otros puntos del país. En Paraná la protesta se hizo sentir en la Plaza 1° de Mayo. Las voces fueron varias, pero la más claras fueron las que se escucharon debajo de los “escenarios”. Esas son las que valen, las que sienten en carne propia la profunda crisis en la cual se encuentra inmerso nuestro país. Las otras voces, las de los dirigentes sindicales, son en gran parte carentes de realidad, de presente y casi siempre responden a intereses propios. Viven en su mundo y no en el de sus representados.

El foco esencial de la marcha fue volver a reclamar que se sancione la emergencia alimentaria en todo el país y se prorrogue la emergencia social. A grandes rasgos esto es lo que se plantea en un momento complicado en todo sentido y donde nadie aporta ideas que clarifiquen el panorama. Desde la oposición, que en pocos meses será oficialismo, parece que la idea de echar nafta al fuego es algo que puede beneficiarlos. Y desde el oficialismo, incertidumbre. Preocupados en dar vuelta una derrota que es irreversible, pero con los mismos argumentos de siempre: la culpa es ajena.

A todo esto hay que agregarle un anuncio que se dio ayer y que es poco alentador.

“El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció que el Gobierno propuso ‘al FMI iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda’. Es decir, señaló que la Argentina le propondrá a la entidad de crédito internacional una renegociación de su deuda, uno de los reclamos elevados por los equipos económicos de la oposición durante la campaña electoral”, se informó en algunos medios.

“Hay que acordar entre todas las fuerzas políticas una campana protectora sobre el sistema financiero y cambiario, no por el mercado, sino por las familias de ingresos medios y bajos”, dijo el funcionario.

No son palabras demasiado alentadoras del flamante ministro, que llegó para reemplazar a Nicolás Dujovne, mucho menos cuando habla de un acuerdo necesario con todas las fuerzas políticas. ¿Qué espera? ¿Un camino de rosas hasta diciembre? Si es así, está bastante equivocado. No existe el romanticismo en política, no hay nada de poesía, mucho menos de amor. Eso ya lo debería tener claro el Gobierno, aunque también es cierto que se acordaron un poco tarde en reconocer los problemas y en buscar una solución compartida.

Volviendo a la marcha de ayer, insisto que las palabras cargadas de realidad estuvieron debajo de los “escenarios”. “Trabajamos con mi marido y no alcanza. Ya no vivís con el sueldo, no llegamos a la quincena”, contó a Infobae una mujer que asistió a la movilización. Y casos como estos hay millones, no hace falta ser un estadista para darse cuenta de una realidad preocupante.

Los discursos de los referentes socialistas mostraron en números y datos la crisis, aunque a muchos cuesta identificarlos como representantes de los trabajadores. En lo personal, no les creo. Hace tiempo que dejé de hacerlo. Mientras sus acciones estén politizadas será difícil verlos realmente a la par de los que laburan, más allá de que para la foto siempre se muestran con ellos. Siempre fue así. Por eso, hace bien como ejercicio escuchar atentamente a los que a las movilizaciones llegan de a pie, a los que realmente sienten el reclamo como verdadero, es decir, a los que están abajo del “escenario”.