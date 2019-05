En caída libre

Haciendo un repaso informativo de los principales medios de comunicación del país se puede advertir claramente que todo lo que se lee y produce respecto de la coyuntura político-social-económica es negativo. Hasta los grandes grupos mediáticos que respaldan a Cambiemos ya no pueden disimular un realidad que es complicada. Acá hay que hacer un paréntesis para analizar qué salida comienzan a "construir" como alternativa al fracaso del proyecto neoliberal del PRO. Si es María Eugenia Vidal, habrá que analizar para "quién" es una salida. Pero eso será motivo de análisis cuando las candidaturas ya estén definidas. Hoy están escondidos para evitar el escarnio mediático.

El futuro para los trabajadores es oscuro. Hago referencia a los laburantes, porque somos los que sufrimos la debacle económica que "inventó" la Alianza Cambiemos. La pagamos y la padecemos los trabajadores, ocupados y desocupados. Si bien Macri y su gabinete dicen que la crisis les duele, ellos se irán del gobierno siendo muchos más ricos de lo que eran al comienzo de su gestión. En realidad, y por más que nos duela a los que creemos aún en la política como herramienta para solucionar los problemas de la sociedad, muchos políticos, sean del color político que sean, se van más ricos de la función pública.

Ayer, en Paraná una noticia pegaba fuerte entre los ciudadanos. A través de los medios y las redes sociales se conocía del despido de trabajadores de una casa de electrodomésticos de fuerte arraigo en la provincia. Hombres y mujeres quedaron en la calle. Sus familias también. Algún trasnochado justificará la salida de los trabajadores aclarando que "los indemnizan". Quedarse sin trabajo, en cualquier momento de la vida es duro y difícil, pero más aún cuando se está viviendo una crisis que según los empresarios va a empeorar.

Acá van algunos títulos: "El patentamiento de autos cayó un 52% en abril: en el sector creen que la actividad mejorará en los próximos meses"; "El Riesgo País tocó los 980 puntos, ante la debilidad de los bonos argentinos en el exterior". La recaudación aumentó en abril 51%, pero acumuló 10 meses de suba menor que la inflación", publicaba Infobae.

"Construcción: peor que ayer y mejor que mañana. Ocho de cada 10 empresarios esperan que la situación empeore", señala Página 12.

"Se profundiza la crisis de Arcor: cierra su planta de San Pedro y adelanta vacaciones en Córdoba: la multinacional empezó a suspender la producción en diversas fábricas a partir de la acumulación de stock por el derrumbe de sus ventas", indica el sitio Politicaonline.

Algo pasó, dirán los que deberían conducir los destinos del país y el bienestar de sus ciudadanos. "Pasaron cosas", dijo en alguna ocasión el Presidente. Las "cosas" no pasan. Alguien las genera. La economía no es "autónoma", no tiene vida propia. La manejan hombres y mujeres supuestamente especializados. El punto a determinar, el deber de todo ciudadano que ama a su familia, es decidir a quién le va a confiar esa patriótica tarea. El juego está echado.