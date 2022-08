El transporte y los subsidios desparejos

Según el gobierno nacional en la web oficial los subsidios al transporte “son aquellas transferencias realizadas por la Administración Pública a empresas o consumidores para permitir que determinados servicios sean provistos a un costo inferior al necesario para cubrir los costos de producción. Estas transferencias suelen tener dos objetivos principales: fomentar el acceso a esos bienes o servicios por parte de segmentos específicos de la población e impulsar el desarrollo de sectores productivos determinados”. Poco de eso pasa en la ciudad de Paraná y la región.

Pero el debate es que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), integrada por la Ciudad y los partidos del conurbano, percibió en los últimos meses en subsidios al transporte público de pasajeros casi el 80 % del total y, por sí sola, una suma que más que triplica la que se giró a todo el resto del país en el mismo período.

Detrás del 77,9% de subsidios girados al área metropolitana se ubicó Córdoba, con solamente el 3,8% en el segundo lugar . Luego estuvieron Santa Fe (3,2%), Mendoza (2,2%), Tucumán (2%) y el resto de la provincia de Buenos Aires (1,6%).

Con el 1,1% cada una figuraron Salta, Jujuy y San Juan, seguidas por Misiones con el 1%, Entre Ríos el 0,8% y Corrientes y Santiago del Estero con el 0,6% en cada caso.

Con el 0,5% quedaron Chaco y Neuquén, seguidas por Chubut (0,4%), Río Negro, San Luis y Catamarca (0,3% cada una), La Rioja y La Pampa (0,1%), en tanto Tierra del Fuego y Santa Cruz prácticamente no tuvieron y tienen subsidios. Ese es el enojo de algunos en la provincia de Entre Ríos y gran parte del país que ven un boleto más barato en Buenos Aires y con distancias mucho más superiores que transitan a diario a diferencia de Paraná, que es una capital de provincia pero no cuenta con grandes extensiones a comparación de Buenos Aires.

Lo mismo pasa para los subsidios en la luz y el gas. Pero ahora el boleto se irá más caro y verán cómo les afecta en su andar diario para ir a trabajar, llevar a los nenes a las escuelas y otras cosas que deben realizar en sus vidas. Un colectivo caro y un servicio para nada acorde. En su frecuencia y en sus recorridos, que en muchos casos no son los ideales.

Lo concreto es que el Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná aprobó un nuevo cuadro tarifario en el transporte urbano, dejando en 72 pesos el precio del boleto. Este incremento de la tarifa, fue aprobado por la mayoría en su gran número del oficialismo. Por otra parte, los concejales de Juntos por el Cambio y los de Paraná Futura, desde una posición se podría decir oportunista, no acompañaron la medida alegando que este aumento no mejoraría la calidad del servicio. Pero cuando fueron gobierno no opinaban lo mismo cuando lo aumentaban. Prometían que el servicio se iba a mejorar. Pero lo cierto que cada vez menos colectivos se ven y cada vez más caro los pagan los entrerrianos. Lejos de los números de Buenos Aires y sus subsidios.

Las subas en los diferentes boletos es la siguiente: General de 57,80 a 72 pesos; Primario de 5,80 a 7,20 pesos; Secundario de 14 a 18 pesos; Terciario/Universitario de 17 a 21,60 peso; Obrero de 38 a 47 pesos; Jubilado de 26 a 32 pesos y Nocturno: de 75 a 94 pesos. Sin lugar a dudas otro golpe al bolsillo para muchos entrerrianos.