El sóftbol podría recibir un cachetazo

El sóftbol argentino en este momento es el mejor del mundo en la rama Masculina. Es el actual campeón del Mundo en Varones y Panamericano. Momento soñado. Aunque recibió un feo cachetazo ya que no sería incluido en los Juegos Panamericanos de 2023. La ciudad de Santiago de Chile será la próxima sede de los Juegos y la competencia que se desarrollará dentro de cuatro años no tendría ni al sóftbol ni al béisbol entre los deportes que formarán parte de la competencia en el país vecino, que atraviesa un mal momento.

La Federación Béisbol y Sóftbol de Chile, en una carta que le envió a los Comités Olímpicos de América, expresa: “Como seguramente ustedes saben, por diferentes versiones de prensa y, más específicamente, por las declaraciones del señor Miguel Mujica, presidente de nuestro Comité Olímpico de Chile, quien señaló que el béisbol y sóftbol no están presentes entre los 28 deportes asignados actualmente. Quedando como última instancia solo el nombramiento por parte de Panam Sports, como deportes estratégicos, en reunión que se celebrará en Miami en el mes de diciembre del año en curso”.

Con la carta deja en claro que el béisbol y el sóftbol no están incluidos, pero que no es por una decisión del Comité Olímpico sino que se debe a que no son miembros del plan para París 2024 que elabora el Comité Olímpico Internacional (COI).

En Argentina, y más precisamente desde la ciudad de Paraná, se inició una movida para que ambos deportes sean incluidos en el programa de Santiago 2023. Es un golpe duro para todo el deporte. En Argentina se trabajó mucho para poder estar entre los mejores. Se logró y ahora luchan para volver a ser reconocidos.

No estar en los Juegos implicaría una baja en las becas deportivas de cada jugador. Otra preparación de cara a una competencia internacional. Un objetivo menos de un plantel que cuenta con un gran presente y también con futuro, en el caso de sóftbol.

El béisbol, que no es practicado en la ciudad de Paraná, está un poco lejos del rendimiento que tiene el sóftbol. Pero a nivel Sudamericano viene de ganar el campeonato el año pasado desarrollado de buena manera en Villa General Belgrano, Córdoba. Y apuntan a crecer con una formación de jóvenes. Pero al no estar en un Juego Panamericano los objetivos cambian totalmente.

El béisbol ha estado presente en todas las citas continentales desde su surgimiento en 1951, además es un deporte muy popular en las zonas norte y centroamericana, no así en Sudamérica donde solo Venezuela es considerada practicante de peso. Y ahora Argentina con algunos logros.

Por otra parte el sóftbol tiene similar protagonismo en esta zona geográfica, puesto que en 2019 la Selección Argentina se proclamó campeona mundial y ahora titular panamericana, derrotando a Estados Unidos en par de ocasiones en la ronda final, 7 corridas a 0 y 5 carreras 0.

“Eso es, como dicen ustedes los periodistas, una noticia que está en pleno desarrollo”, dijo Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico Chileno (COCH) en una entrevista con ESPN. “Es algo que todavía está por definirse. En diciembre tendremos una reunión con Panam Sports en Miami, donde tomaremos una determinación sobre estos dos deportes”, dijo Mujica, quien detalló como posible razón el bajo nivel de Chile en ambas disciplinas, ya que el país organizador debe presentar competidores en todos los eventos. El béisbol es uno de los deportes fundadores de los Panamericanos, incluido desde la primera edición disputada en Buenos Aires en 1951. Por su parte, el sóftbol hizo su primera aparición en San Juan 1979.

Los dos deportes, con que cuenta Argentina, podrían recibir un feo cachetazo por parte de la organización de los Panamericanos. Lucharán por estar incluidos en los próximos Juegos que serán en Santiago de Chile en 2023. En Paraná ya prendieron las alarmas para no quedarse afuera de una competencia en la que costó ser protagonista y ahora que es campeón hay que defender el cetro en un diamante, como corresponde en cualquier deporte a nivel internacional.