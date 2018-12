El presupuesto no alcanza en el deporte

En las ultimas horas se dieron casos de algunas bajas en una competencia nacional por razones netamente presupuestarias. Es que la crisis económica azota muy fuerte en todos los ámbitos y el deporte no escapa a esa realidad.

Hace unos días fue el Atlético Echagüe Club, que no formará parte de la Liga Argentina A2 de voleibol luego de varios años de formar parte. Mediante un comunicado dejó en claro que los costos que se requieren asumir son muy altos ya que implica recorrer miles de kilómetros para jugar en otras provincias una cita bien federal.

Y también en el mismo comunicado aclara que no se trata de una baja definitiva, sino que se apuesta al trabajo en las etapas formativas del club. Por parte de la dirigencia se decidió no disputar la próxima edición de la Liga Argentina A2, segunda categoría a nivel nacional, ya que el objetivo inmediato es concentrar todas las energías en el trabajo de las divisiones formativas y bajar los costos de una competencia que implica viajes y conformar un plantel acorde para poder jugar de igual a igual. La cita nacional que se disputará a partir de enero requiere asumir costos económicos muy altos.

El Negro disputó la última edición de la Liga A2 habiendo cancelado en tiempo y forma todos sus compromisos. No tiene deudas, pero tampoco quiere seguir generando un gasto dentro del voleibol competitivo.

Otro caso de baja por cuestiones de dinero es el piloto crespense Joel Gassmann, que anunció que no seguirá en las categorías vinculadas a la ACTC como es el TC Pista con vistas a lo que será la temporada 2019. En la mañana del lunes el entrerriano dio a conocer la novedad en su cuenta de Instagram y deja en claro que no está nada fácil correr a ese nivel.

En el comunicado comentó que después de tener el mejor año en la categoría nacional de la mano del Castellano Power Team decidió con su gente poner pausa al sueño de llegar el Turismo Carretera; es de tener en cuenta que el TC Pista es la antesala para llegar a la Máxima, como le dicen al TC. Gassmann fue claro en que volverá pronto a correr y agradeció a los equipos, mecánicos, familia y sponsors que lo apoyaron para poder llegar a representar a la provincia a nivel nacional. Ahora vendrá una pausa para plantear nuevos desafíos y de esa manera llegar al TC, su principal anhelo. Para eso venía trabajando y ahora queda en pausa.

En el fútbol también viene pasando lo mismo. La baja masiva de equipos de la provincia de Entre Ríos para formar parte del torneo Regional Amateur, lo que era el Federal B.

Los clubes entrerrianos saben que es muy difícil afrontar los altos costos para poder formar un buen plantel y que los viajes son muy caros para entidades que prácticamente viven el día a día. Los clubes paranaenses no participarán en el próximo Torneo Federal Regional Amateur 2019 por temas económicos claramente planteados por los dirigentes de entidades, que solo sobreviven de los aportes de sus pocos socios.

Sportivo Urquiza y Belgrano renunciaron a sus plazas. Otro entrerriano que se bajó por estas horas fue Atlético Uruguay, que en principio iba a jugarlo pero ahora su clara postura es no formar parte.

El torneo comenzará el 27 de enero de 2019 y otorgaría cuatro ascensos al Torneo Federal A 2019/20. Se disputaría con un formato regionalizado, pero con pocos entrerrianos. Los clubes que sí la jugarán debieron presentar hace unos días una nota firmada por el presidente del club ratificando la participación:. Los equipos que no confirmaron no disputarán el torneo y de ahí salen los nombres de lo que no participarán por parte de Entre Ríos. Otro punto que presentaron fue un certificado de inscripción en personería jurídica y un Libre Deuda con el Consejo Federal: los clubes intervinientes no deberán tener deuda exigible ante AFA- Consejo Federal originada en Torneos Federal A, B y C y ahora con un nuevo formato para los equipos del interior.

Sin lugar a dudas que el mal momento económico afecta a todos. Y el deporte también es golpeado. Por eso en diferentes disciplinas hay deportistas entrerrianos que desisten de seguir creciendo en una competencia a nivel nacional por sus costos.