El comer mal es tan rico y fácil

La entidad internacional remarca: “Las ingestas inadecuadas de vitaminas y minerales se pueden reunir en un mismo grupo. El organismo necesita micronutrientes para producir enzimas, hormonas y otras sustancias esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuados”.

“El yodo, la vitamina A y el hierro son los más importantes en lo que se refiere a la salud pública a escala mundial; sus carencias suponen una importante amenaza para la salud y el desarrollo de las poblaciones de todo el mundo, en particular para los niños y las embarazadas de los países de ingresos bajos”.

Muchas personas no toman conciencia de todo lo que conlleva el no tener lo que se puede llamar una dieta equilibrada. Una de las graves consecuencias de malos hábitos alimenticios a lo largo de los años son los problemas en el corazón y el sistema circulatorio de muchas personas, en Paraná y en todo el país. Cuando las personas comen en exceso o abusan de alimentos con nutrientes y componentes poco recomendables para salud, como por ejemplo los azúcares (todo lo dulce se puede tornar peligroso) y las grasas saturadas, estamos favoreciendo que aparezcan enfermedades como el aumento del colesterol malo, la diabetes de tipo 2 y la hipertensión. No es solo una frase comer sano. Es cuidar la salud de muchas personas, sean niños, adultos y de la tercera edad. Todos tenemos que apuntar a estar sanos y la ingesta de alimentos es importante, tal como el ejercicio corporal.

Una de las consecuencias de unos malos hábitos alimenticios lleva “al envejecimiento prematuro de muchos. El hecho de no aportar al cuerpo los nutrientes que necesita y en la medida que los precisa hace que nuestro organismo deba esforzarse más por funcionar bien o resulte afectado de forma negativa”, dice claramente la OMS.

Comer sano consiste en una alimentación saludable e ingerir una variedad de alimentos que brinden los nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los minerales. Muchos vienen de los vegetales y quien escribe poco lleva a la práctica y por eso la importancia.

Las entidades que se dedican al cuidado de las personas dejan en claro los siguientes puntos: comer despacio: el cerebro recibirá tanto señales químicas como visuales del hecho de estar comiendo y esto servirá para comer menos y digerir mejor.

Comer cuatro a cinco veces por día: las colaciones son útiles para evitar llegar con hambre a las comidas. Además, generan una modificación favorable de la respuesta metabólica.

Evitar comer entre las comidas principales y las colaciones fomenta la pérdida del control de lo que se ingiere. Además, suelen elegirse alimentos con alto contenido graso, de sal o de azúcares refinados, no propicios para el organismo, dejan en claro los informes de las personas que cuidan la salud de muchos en este país.

El cuidarse en las comidas es fundamental y comer algo rápido es fácil y a la larga puede tornarse peligroso para la salud de muchas personas. Por eso el comer mal es tan rico y fácil.