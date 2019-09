Dejar de lado la histeria

La clasificación de la Selección Argentina de básquet a la final del Mundial que se desarrolla en Japón domina la atención en todos los ambientes. No es un tema de diálogo exclusivamente de los apasionados por la Naranja, que en Paraná es una actividad que despierta mucho entusiasmo, sino también de aquellos que escaso o nulo conocimiento tienen sobre esta disciplina.

En la fila de un banco, en la sala de espera de un centro de salud, en el bondi, en el trabajo de cada uno, como en cada rincón, el recorrido de la Albiceleste por medio oriente monopoliza la conversación de distintas generaciones.

El poco interés que esta disciplina deportiva genera en muchos durante gran parte del año despertó emociones luego de la gran performance del equipo dirigido técnicamente por Sergio Santos Hernández. Por eso mismo en los sectores menos imaginados sorprendió el observar sonrisas dibujadas en los rostros o lagrimones que se piantaron después de la categórica victoria en semifinales ante Francia. Las emociones fueron provocadas por un grupo de atletas que para muchos eran unos absolutos desconocidos, a excepción de Luis Scola, el sobreviviente de la Generación Dorada.

Como suele suceder, aparecen los especialistas de todo. Los que en un par de días realizan cursos acelerados para graduarse de licenciados de un sinfín de carreras. Semanas atrás aportaron hipotéticas teorías que afirmaban solucionar el conflicto del transporte público que impactó en la capital entrerriana durante una quincena en agosto y en el transcurso de un par de días en el mes en curso. Ahora la rueda circula en posibles tácticas y estrategias para derrotar mañana a España en la definición del Mundial de Básquet y cortar la red en una cita ecuménica por segunda vez en la historia.

Días atrás la planificación dominical de los apasionados del deporte estuvo orientada en base a la presentación oficial de Diego Armando Maradona al frente de la conducción técnica de Gimnasia y Esgrima La Plata. Este juego no es esperado solamente por los maradonianos, sino también por los detractores. Quienes esperan ansiosos una derrota del Lobo para despotricar a Pelusa por el solo hecho de juzgar su vida personal por encima de analizar las capacidades y aptitudes al frente de un equipo. Ahora el día comenzará horas antes. Iniciará con la previa de la final entre la Selección Argentina de Básquet ante España.

Y con el mismo tono que opinamos sobre temas que pocos conocimientos tenemos comenzamos a darle espacio al juego de la comparación. Ahí ingresan a escena invitados que en los últimos años recibieron críticas tras críticas, sopapos tras sopapos, y han sido blanco de toda clase de burlas por el solo hecho de provocar frustraciones en la sociedad: los integrantes de la Selección Argentina de fútbol. Los Messi, Agüero, Otamendi y compañía se ubican en la vereda opuesta a la que transitan por estas horas los Campazzo, Scola, Brussino, Garino y demás. Son los responsables de todo problema que aqueje a la sociedad. Son los padres de cada derrota que sufrimos los argentinos, ya sea en un campo de juego, frente a un televisor o en la vida cotidiana.

Muchos futbolistas son insultados hasta cuando el resultado es ampliamente positivo. “Correte Dybala, están jugando al fútbol”, bromeó un amigo en la madrugada del miércoles a través de un grupo de WhatsApp cuando la Albiceleste se floreaba ante México en San Antonio, Texas, con un inobjetable 4 a 0.

No es que me ponga en el papel de abogado de estos futbolistas, pero ellos son quienes juegan con la presión de un pueblo que busca en el deporte la felicidad que muchas veces no tiene por distintos problemas, ya sean económicos, sociales o de cualquier índole.

Será momento de dejar de trasladarle toda clase de responsabilidad a los futbolistas que visten la pilcha Albiceleste Es momento de dejar de lado la histeria absurda y permitirles desarrollar su juego con mayor tranquilidad, como sucede con los sucesores de la Generación Dorada o los integrantes de selecciones de otras disciplinas. En breve sucederá lo mismo con Los Pumas, que comenzarán a transitar el Mundial de Rugby que se desarrollará en Japón la próxima semana.