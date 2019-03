Aquí también pasan cosas raras

Si el humorista Adrián Stoppelman pone en foco a Paraná sin dudas recogerá materia prima de sobra para sus ciclos Pasan Cosas Raras con los que abona las mañanas de radio AM 750. El columnista de Víctor Hugo Morales hace reír a carcajadas con sus verosímiles interpretaciones de los hechos de la realidad, en especial los de tinte político. Los que aman decir que acá nunca pasa nada, en los últimos días se vieron acechados por una cantidad de sucesos que, de no ser que obedecen a la más estricta realidad, son merecedores de formar parte de un guión para premiar en el rubro comedia al notable artista porteño.





Vean si no es cierto: algunos de los puntos altos de la agenda noticiosa del fin de semana en la provincia incluyen desde la denuncia al intendente de la capital entrerriana por colgarse de la luz, al changarín que devuelve medio millón de dólares que encontró en las calles de Nogoyá, pasando por la curandera que ayudó a Patronato a forjar el más necesario de los triunfos para seguir en Primera. Que la cuenten como quieran, mientras reconozcan que acá pasan cosas raras.





Embed



En el varisquismo aseguran que todo es una maniobra para alejarlo de la reelección, al punto que la edila Claudia Acevedo salió al cruce de la denuncia con, si se permite el término, una contradenuncia: "Le decimos a la población de Paraná que esté preparada para todo tipo de operación que surja, que no se deje engañar, que si hacen esto es porque están dispuestos a todo", sentenció en un parte de prensa distribuido varias horas después de conocida la novedad, el sábado. Habrá que ver en qué termina el entrevero, pero justo es considerar que el dislate se basta y sobra para abonar la idea de que acá pasan cosas raras.





Embed





Lo del señor envuelto en el loable don moral de devolver lo que no es suyo merece también su paso de comedia. Literalmente encontró un maletín con 500.000 dólares y no se lo quedó. Tuvo el extraño gesto de llamar a una radio de su ciudad y en el medio contar su hallazgo. Lo que sigue es noticia conocida, el dueño del dinero apareció y premió a su salvador con una promesa de empleo. "Mi sueño es tener recibo de sueldo y una obra social para mis hijas" explicó José Sánchez al aceptar el trabajo. Queda por saber si el empleo se concreta y si la Policía averigua el origen de aquella pequeña fortuna, porque en tiempos de bancarización al palo, andar por la calle con medio millón de dólares no es de lo más común, incluso en Nogoyá, ciudad habituada a las transacciones millonarias en el mundo de los agronegocios.





Embed



Lo de Doña Paula y sus dones para multiplicar los puntos que necesita el Negro en su lucha por seguir en Primera no extrañarían tanto si se evitara mencionar que la ahora popular manosanta recorrió el estadio de Patronato para "bendecir" los arcos, los pies de los jugadores y la cabeza del entrenador en compañía del padre Agustín, el párroco de la iglesia Santa Teresita con ingerencia en los asuntos de fe en la entidad deportiva. Bien vale un aplauso el gesto del sacerdote, quien interpretó el guiño de este diario, impulsor de la iniciativa, para aportar a la creación de mística futbolera desde las creencias populares objetadas históricamente por el clero.





Embed



Admitamos que pasan cosas raras que para bien o para mal nos definen como sociedad en nuestro pago chico.