Alcoholemia control vial Fiesta de Disfraces 2.jpg

El jueves la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por mayoría la Ley denominada “Alcohol cero al volante”, una modificación del artículo 48 de la Ley de Tránsito (Nº 24.449) que hoy tolera hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre. La iniciativa, girada al Senado, establece la prohibición de conducir vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre en todo el territorio nacional, un reiterado pedido de ONGs y Asociaciones de familiares de víctimas de siniestros viales. Actualmente, solo hay siete provincias argentinas que tienen una legislación similar, una de estas es Entre Ríos.

Durante el debate surgieron críticas, mayoritariamente de legisladores que representan a provincias vitivinícolas, quienes argumentaron que la norma podría resentir las industrias dedicadas a la producción de bebidas alcohólicas. Un argumento economicista que pone dicha actividad, su ganancia y aún los puestos de trabajo, por sobre las vidas humanas. Dicho argumento no tiene en cuenta que la Ley no va contra la venta o el consumo de alcohol, sino contra conducir cuando se lo ha consumido, ya que está probado por distintos y avalados abordajes terapéuticos que el consumo de sustancias no es compatible con la conducción de vehículos.

alcoholemia federal 2.jpg

Otros diputados, con un dictamen de minoría, pidieron mantener la actual Ley, pero endureciendo las sanciones, argumentando que “sin controles no hay cumplimiento”. Y es que la Ley se transforma en “letra muerta” cuando no se la tutela. Pero este control no solo debe ser sancionatorio sino también educativo, y no como una mera fuente recaudatoria del Estado.

La legislación debe ir acompañada de un cambio cultural, empujado desde el Estado con insistentes campañas de Educación Vial para hacer conocer las reglas de tránsito, inculcar la responsabilidad ciudadana y el respeto por la vida propia y la de terceros, desde temprana edad.

Los problemas en el tránsito no se resolverán solo con multas o quitas de licencias. El alcohol cero debe basarse en una política de Estado que contemple la educación vial curricular en escuelas, controles sostenidos en el tiempo -y no como respuesta espasmódica a algún siniestro vial que concite la atención de los medios de comunicación- y la inversión necesaria para hacer transitables y seguras las rutas y calles. No vendría mal, de paso, abandonar la hipocresía de fomentar fiestas en las que el objetivo principal es consumir alcohol y otras sustancias, reuniones muchas veces auspiciadas por marcas de bebidas alcohólicas. Tampoco sería descabellado que se desalentara la venta de alcohol en los paradores ruteros. Sin embargo, el Estado es solo una parte de la ecuación, la otra es la ciudadanía. En Argentina no es popular el método del “conductor designado”, un mínimo porcentaje de la población lo practica, y sería una solución.

La Ley de Alcohol Cero no es una “ley seca” como se la tildó durante el debate, sino una norma que disocia la ingesta de alcohol con la conducción de vehículos. Es decir, no se trata de no tomar sino de no conducir cuando se bebe. Para lograrlo hay que ser personas respetuosas y educadas.