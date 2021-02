Gracias por Venir, en Luz, Cámara y a Jugar

gracias por venir 3.jpg

gracias por venir 5.jpg Constanza Coppini, Marianela Fernández y Mateo Oviedo, de Gracias por venir, pasaron por Luz, Cámara y a Jugar.

Acto seguido tuvo su espacio la jugadora de hockey sobre patines, Constanza Coppini. “Yo hice patines. Jugué una banda de tiempo. Lo hice por espacio de 20 años. Mi corazón es azul y negro, de Echagüe. También el último año jugué para Neuquén, pero mi corazón es del Negro y siempre seré de Echagüe”, dijo y continuó: “El hockey sobre patines es distinto. De hecho sabés quien no enseñaba defensa, el Chuzo González (reconocido ex jugador de básquet). El nos enseñaba porque teníamos defensas similares al básquet. Jugué mucho tiempo y el hockey es mi vida. Pasé muchos fin de semana jugando partidos. Era pasar horas y horas. Y está claro que volvería a jugarlo. Para mi el hockey es un deporte que nunca se deja. Te lo digo por experiencia y porque tengo muchos conocidos de 40 y 50 años que volvieron y yo en algún momento volveré”.

Para Constanza la música apareció después del deporte. “Para mi cantar siempre fue mi sueño y hoy estar con ellos es cumplirlo. El hockey es toda la vida y el cantar empezó en la cuarentena oficialmente. Es hermoso”.

Por su parte Marianela Fernández, la voz cálida del grupo, sabe de tatamis. “Yo hice tres años aproximadamente jiu jitsu. Comencé a entrenar con Eduardo Vieyra en el Extreme en calle México, luego nos cambiamos y yo dejé. Ellos siguieron, pero no se donde. Ahora tengo ganas de volver, pero sólo a entrenar, no para competir. Mis amigos entrenan y se juntan en lugares. Tienen tatami y hacen algunas luchas así que es probable que lo vuelva a practicar de nuevo”.

Oviedo, música, fotografía y pasión por la T. Algo de su charla con Luz, Cámara y a Jugar.

Para la Negra la música siempre estuvo entre sus gustos favoritos. “La música en mi siempre estuvo presente. Desde chica me gusta y me gusta cantar al igual que la Batu (Constanza). Es mi sueño cantar y me encanta. Lo disfruto mucho y me hace muy feliz”.

El trío paranaense de deportes habla poco y nada realmente. Cuando se juntan a ensayar lo hacen por varias horas, pero siempre se habla de música y no mucho más. “De deportes hablamos muy poco. Por ahí Mateo habla de la T y no mucho más. Bardeamos un poco y fin, eso es todo”, explicaron las girls de la banda.

La música de Gracias por venir para Luz Cámara y a Jugar

