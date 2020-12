González García: "el aborto es una necesidad sanitaria"

Ginés, quien fue uno de los expositores de la primera jornada de dicho debate en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el 1 de diciembre pasado, señaló que "La interrupción voluntaria del embarazo es una necesidad sanitaria, son muertes que podemos evitar y es prevención, que es la base fundamental de cualquier política de salud, evitar que las cosas ocurran".

El ministro sostuvo que "nuestra perspectiva es de salud pública". Y añadió "por supuesto que entendemos además que es el derecho de las mujeres y es un acto de justicia social porque no es igual para todas; los dolores, las muertes y las lesiones las tienen las mujeres pobres, las que no son pobres acceden yendo a una farmacia y comprando el producto; pero no es fácil tener más de seis mil pesos para muchas argentinas".

González García manifestó que es una legislación absolutamente necesaria, y que "es triste que Argentina no tenga una ley como sucede en la mayoría de los países del mundo". En esta línea, recordó además que "el proyecto permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y después de eso establece causales como el peligro para la salud, vida o violaciones, como estaba antes en el Código (penal)".

Con respecto a las manifestaciones contrarias a la ILE, aseveró: "Yo soy respetuoso de las creencias, pero una creencia no puede estar sobre la evidencia y la evidencia es que la mayoría del mundo que tienen estas políticas, algunos hace más de 50 años, han resuelto la mortalidad materna evitable".

Consultado sobre si cree que se llegará finalmente a la sanción de la Ley, González García sostuvo que "la sociedad está muy madura, creo que ya lo estaba en 2018, y seguramente los debates van a durar menos porque ya se dijo mucho aquella vez; hoy está todo el impulso del (Poder) Ejecutivo que no estaba antes".

"Sigo pensando que si el aborto afectara a los hombres estaría resuelto hace tiempo", concluyó.

Antecedente

En 2018, el proyecto de legalización del aborto fue aprobado en Diputados por 129 votos a favor, 125 negativos y una abstención de la legisladora cordobesa Alejandra Vigo, pero fracasó luego en el Senado, donde obtuvo 38 votos negativos, 31 positivos y la abstención de la neuquina, Lucila Crexell.

