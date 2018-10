Gisela López: Carolina Píparo alertó que el Ministerio de Justicia de la Nación observa la causa

La diputada provincial de Buenos Aires (Cambiemos), se contactó en las últimas horas con los familiares de Gisela López, a los que les brindó el apoyo, asesoramiento y el compromiso que desde el Ministerio de Justicia de la Nación se monitoreará el avance de la causa en los tribunales de Entre Ríos.

Gabriel López informó que agradecía a Carolina Píparo por el interés para ayudar en el esclarecimiento del femicidio de su hermana. "Por este medio quiero agradecer a Carolina Piparo y todo su equipo de trabajo por su gran apoyo para con la causa de Gisela López", detalló el familiar de la joven asesinada en Santa Elena.

El agradecimiento de la familia de Gisela:

Como se sabe, Píparo sufrió en agosto del 2010 una salidera bancaria en Buenos Aires. Delincuentes la atacaron y la hirieron afectando directamente su embarazo.

Pese al esfuerzo de los médicos, Isidro, el pequeño que se le practicó el parto murió producto del balazo.

"Estar con ellos"

Píparo dialogó telefónicamente con UNO, en la tarde de este viernes, y contó lo que piensa realizar para ayudar desde su cargo a la familia de Gisela López. "Por mi forma de ser, y luego de lo que me pasó con la fatal salidera bancaria, es que atiendo a todo el mundo. Me tomo con mi equipo el desafío de escuchar, leer y estar con la gente que me manda mensajes, cartas o me llama por teléfono".





"Así fue que el hermano de la víctima se nos contactó y con las personas que estamos trabajando en casos duros, es que le dimos todo nuestro apoyo", reseñó la legisladora provincial de Cambiemos en Buenos Aires.





La mujer afincada en La Plata contó: "Es muy importante la herramienta de las redes sociales, porque nos acerca a todo el mundo. Habrá cuestiones a mejorar, pero es tremendo como nos nutrimos de lo que ocurre en todo el país".





"Lo primero que le dije a Gabriel fue que nosotros vamos a ayudar y a estar atentos, pero tambien sabemos que desde el Ministerio de Justicia de la Nación habrá un seguimiento muy especial a este caso que conmocionó a Entre Rios", resaltó la legisladora para marcar: "No se van a quedar de brazos cruzados ellos y nosotros, y vamos a esperar qué resolución toma la Justicia entrerriana, porque sabemos que hay instancias de revisión y de mucha expectativa para que se haga nuevamente el juicio a los acusados".





Píparo aclaró: "No estoy en el día a día de la causa, pero mi equipo tomó contacto y se que Justicia de Nación también están monitoreando este tema, ya que nos duele a todos que un hecho quede impune, como este gran grave ocurrido en Santa Elena".





"Acompañamos el pedido de la familia para que se haga un nuevo juicio, y que no se pierdan pruebas como pasó en el primero donde fueron absueltos los acusados", enfatizó la mujer que aclaró: "Nosotros somos respetuosos de la Justicia, pero ahora con lo ordenado por Casación y la intervención del Superior vamos a aguardar con todas las garantías para que esto se defina en un nuevo juicio".





Píparo hizo saber: "La sensación de impunidad que puede tener la gente puede llegar a ser muy grande, y esta realidad golpea a todos sin banderías políticas. De allí es que nuestro compromiso es de dar una mano a todos para que si hubo errores de la Justicia, exponerlos, mostrarlos y avanzar en el esclarecimiento del hecho".





"La gente está cansada y de allí es que hay que estar junto a esas personas que sintieron el golpe de la injusticia. Toda lucha es digna y legítima por lo que es más que importante ayudar en lo que se pueda", referenció finalmente.