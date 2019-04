Gianinna Maradona dijo que a Diego "lo hace feliz herirnos" copy

Gianinna Maradona se metió de lleno en el escándalo que generó el posteo de Diego Maradona por el cumpleaños de Dalma, en el cual trataba a Claudia Villafañe de ladrona. “A él le molesta que estemos unidas, lo hace feliz herirnos pero yo soy un soldado de mi hermana y de mi mamá. Siempre estuvimos juntas, en todo lo que vivimos e hicimos lo que pudimos. Sinceramente deseo que deje en paz a mi mamá, que nos deje ser felices”, sostuvo.

Con 29 años, en sus declaraciones Gianinna recordó situaciones difíciles, como la internación de Diego por sus adicciones en el día que ella cumplía 15 y lo complicado que fue para ellas verlo en ese estado: “No me lo dejaron ver. Dejarlo ahí era terrible, él que se quedaba y nosotros que nos íbamos”, dijo.

En particular, en cuanto al mensaje de Maradona para Dalma, dijo: “Yo no volví a hablar con él y tampoco me importa. Hoy estamos viviendo la felicidad con la llegada de Roma. Mi hermana está entre pañales y sin dormir, haciendo lo mejor que puede como mamá y trata de enfocarse en otra cosa. El esperaba una respuesta, y la verdad que no. Estábamos todos en la casa de mi hermana y cuando hay un bebé es todo amor”.