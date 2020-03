Futbolista, nutricionista, epidemióloga y fana de Boca

Marianela Leiva nació el 20 de mayo de 1989 en Caleta Olivia, Santa Cruz, a los 12 años se mudó a Neuquén porque su padre es Petrolero. A los 16 años se fue a Balcarce donde terminó la secundaria y a los 18 llegó a Entre Ríos. Se radicó en Villa Libertador San Martín donde comenzó a estudiar Nutrición. Se recibió y ahora está realizando la residencia en Epidemiología. Trabaja en el Ministerio de Salud y en el Centro de Salud Carillo. Su relación con el deporte comenzó en la escuela. Jugó al fútbol y perfeccionó su juego en Puígari donde concurren “muchas chicas de Panamá y Estados Unidos” donde el fútbol femenino es furor. Luego de jugar al cinco, llegó a Paraná donde comenzó a hacer las prácticas de su profesión y allí lo formalizó. Conoció una amiga en la Peña de Boca, club del que es fanática, y comenzó a entrenar. Se sumó a Don Bosco con fútbol once y comenzaron a disputar la Liga Santafesina en 2013. Fue parte del primer equipo que disputó la Liga de Santa Fe y en esa experiencia vio un partido de futsal en el Club de la Avenida. Fue a ver un partido y se enamoró del juego de salón. Hoy es una de las referentes del Salesiano. El año pasado ganó el Torneo Apertura y Clausura y fueron campeonas anuales de la B de la Asociación Paranaense de Futsal. Hoy, en medio del impase, Maru, es una de las tantas personas que trabajan en la salud que se sacrifican a diario para combatir la pandemia.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Del más grande, Boca Juniors. Por herencia, mi papá es muy fanático.

—¿Un club?

—Boca y de acá Don Bosco.

—¿Vas a ver a Boca?

—Sí, voy bastante seguido porque estoy con la organización de la Peña de Santa Fe.

—¿Un triunfo?

—Más allá de los triunfos con Don Bosco que fueron soñados, el último triunfo de Boca ante Gimnasia. Fui a la cancha con toda la esperanza y ganamos. Nunca había estado en un triunfo que nos dé el campeonato y en La Bombonera. Fue muy especial.

—¿Un equipo?

—El equipo de Don Bosco. Tengo la suerte de tener a mis amigas en el equipo.

—¿Una compañera con la que compartís vestuario?

—Eliana Fisher, nuestra arquera. Es una de las primeras personas que conocí de Paraná y soy la madrina de su nene y es una de mis mejores amigas.

Don Bosco futsal femenino.jpg

—¿Un cancha?

—La Bombonera, la amo. Tengo una debilidad por esa cancha.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Tévez a Gimnasia. Ese partido no me lo voy a olvidar en mi vida. Estaba escuchando el partido contra River en la tribuna y estaba muy nerviosa. Ese gol fue un desahogo total.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Soy muy fanática de Román. Mi papá también es fanático. Todas mis camisetas de Boca dicen Román. Román primero, después Palermo, Tevez. Y para nos ser tan bostera elijo a Licha López y me gusta como juega Nacho Fernández.

—¿Y tres del mundo?

—Messi, es indiscutible. Me gusta el Kun Agüero y Cavani porque quiero que venga a Boca. Estoy a la expectativa.

—¿Para qué sos buena?

—Para hablar. Nunca tengo drama. Me mandan a dar charlas o a pelear por algo y voy. Nunca tengo vergüenza, me mando.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—La residencia me lleva muchas horas, pero cuando tengo libre juego al futsal o comparto cosas con mis amigos. Como no tengo mi familia, los amigos que tengo acá son mis hermanos.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Al fracaso.

—¿Qué cosas te sacan?

—La mentira.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Los memes, es mi distracción. Descomprimo con eso.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Mi peor compra no fue hace mucho, pero le compré una corbata a mi perro para Navidad. Se llama Bolt. Como fue mi primera Navidad sola en Paraná porque siempre viajo a Neuquén, lo preparé y fue un fracaso, ja.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue hace cuatro años cuando empecé la residencia y me gasté la mitad en ropa. Así de un saque.

—¿Una comida?

—La pizza.

—¿Un postre?

—Helado.

—¿Qué música escuchás?

—Escucho rock nacional, pero desde que llegué a Paraná escucho cumbia santafesina así que va ahí, peleando.

—¿Una banda o solista?

—Lo que más escucho es La 25 y Callejeros.

—¿Una película o serie?

—Serie, Élite, me enganché ahora.

—¿Un viaje?

—Me fui de intercambio tres meses a Panamá y me encantó. Quiero volver.

—¿Una ciudad?

—Neuquén.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—El Parque Urquiza.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Me encantaría ir a Estados Unidos.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Bruno.

—¿Una mujer?

—Mi mamá, Carmen. De mi papá tengo apego por el fútbol y me sigue todas las mañas y mi mamá no tanto, pero me apoya. Sé que sufre que juegue al futsal, que vaya a la cancha a ver Boca, sufre que esté a 1.300 kilómetros de casa. A pesar de eso está feliz.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El Fabri, uno de los organizadores de la peña porque me consiguió la platea para ver Boca-Gimnasia. Yo no conseguía y a último momento me llamó que había. Es el encargado de Santa Fe.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A una de mis mejores a amigas que se llama Fabiola y se enoja fácil, ja.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Creo que hubiese elegido lo mismo. Todo lo mismo.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de River, nunca.

REDES

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo muchos, como 30. Y el mejor es Pasaron Cosas, mi grupo de amigos.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Riquelme.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Riquelme en La Bombonera.