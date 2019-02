Federica Pais lloró en su programa de radio: "Pido piedad"

Ayer se hizo pública la noticia de la detención de Dante Casermeiro, hijo de la conductora Federica Pais , quien fue apresado por efectivos de la policía en la localidad bonaerense Vicente López acusado de haber cometido tres robos junto con Octavio Laje, el hijo del diplomático Guillermo Laje.

La noticia generó inmediata repercusión en las redes sociales y el nombre de la conductora, madre de uno de los detenidos, se ubicó entre las principales tendencias.

Federica Pais decidió salir al aire en su programa "Te quiero", pero no logró contener las lágrimas al conversar con sus compañeros y mostró su dolor ante la situación que le está tocando atravesar.

Embed

"No me quiero meter en la causa, pero hay cosas que no se están haciendo como corresponde por la barbaridad mediática que se desató a partir de esto. Y en donde se están relatando cosas y montando monstruos que no son", manifestó la conductora.

Entre lágrimas, Federica dijo: "Yo pido piedad solamente. Pido que no se titule en pantalla 'motochorros' y se muestre en pantalla gente robando cuando en realidad hay otro relato. Yo no quiero decir mucho para no hacer nada que no corresponda" aseguró para después agregar que "hay cosas que han trascendido y no son. Están diciendo cualquier cosa".

"Pido disculpas por esto, no suele ser mi manera. Hoy pensaba que no sé cuándo me voy a volver a reír y que extraño. Gracias a todos", confesó para cerrar.