Facundo Astudillo Castro: su madre, con Alberto Fernández

Alberto Fernández recibirá a la madre de Facundo Astudillo Castro. Cristina Castro, la mamá del joven desaparecido el 30 de abril último tras salir de su casa de la localidad de Pedro Luro, viajará a Buenos Aires el lunes para seguir de cerca la autopsia de los restos óseos encontrados.

La reunión con Cristina Castro, con quien ya dialogó telefónicamente, está prevista para las 12, en Olivos, informó Presidencia en un comunicado. Además, durante su estadía, participará de una audiencia con integrantes de la organización Amnistía Internacional.

Embed

El domingo 23 Cristina Castro dijo: "Tengo muchas emociones encontradas, hoy Facundo cumpliría 23 años, y voy a seguir sosteniendo lo mismo porque así lo siento, a mi hijo lo mató la Policía bonaerense de Villarino, yo sé perfectamente lo que pasó".

https://twitter.com/Cristin96056904/status/1297479955798994945 23 años amor mio 23 años truncados por la maldad de esos que se creen superiores por portar un uniforme ,Te amo Te espero asta la verdad y justicia mi niño pic.twitter.com/R4RYw8F4MW — Cristina Castro (@Cristin96056904) August 23, 2020

En ese sentido, la madre del joven afirmó que "cada vez más está demostrando que gente poderosa" esta "encubriendo" la participación de la fuerza de seguridad provincial en la desaparición del joven, pero que "ninguno de ellos se va a escapar", ya que "lo que hicieron no tiene perdón".

"La Justicia tiene que cambiar, hoy me tocó a mí, hoy yo lloro a mi hijo, pero escucho todos los días y me he puesto en contacto con muchas familias de chicos que ingresaron a una comisaría y después aparecieron 'suicidados'", agregó, y se refirió al caso de Franco Martínez, el joven de 21 años hallado ahorcado el 20 de agosto en la Reserva Ecológica porteña luego de estar desaparecido un mes.

facundo astudillo castro.jpg

Al respecto, expresó que a ella le "toca en los más profundo escuchar a cada una de estas personas y que nadie más las escuche", mientras que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, "desfila en todos los programas de televisión y no tuvo la decencia de llamar a cada una de esas familias y explicarles por qué sus hijos aparecieron 'suicidados'".

Además, en relación al rechazo de la Justicia de Bahía Blanca de un planteo presentado por segunda vez por sus abogados para apartar al fiscal a cargo de la pesquisa, Santiago Ulpiano Martínez, aseguró que desde el inicio de la causa sufrió un "destrato total" por parte de la jueza federal María Gabriela Marrón, con quien dijo nunca haberse entrevistado en el marco de la investigación.

Embed

"Estoy muy cansada de que me maltrate el fiscal, ha roto los derechos de la intimidad de Facundo, no ha respetado mis derechos, no sé qué más quiere la jueza para sacar a este fiscal, no entiendo y no la voy a entender", remarcó.

En tanto, la mujer dijo que se siente "fortalecida" para viajar hoy a la Ciudad de Buenos Aires junto a sus abogados, donde mañana se reunirá con el presidente Alberto Fernández y el martes estará presente en el comienzo de la autopsia a los restos humanos hallados el sábado 15 de agosto en la localidad bonaerense de General Daniel Cerri.

Yo no voy a parar, si tengo que dar vuelta la Argentina y el mundo lo voy a hacer, a estos desgraciados que me arrebataron a mi hijo, que hoy tendría que estar festejando su cumpleaños, no voy a parar hasta verlos detrás de las rejas”

Los restos óseos hallados en la zona donde se realiza la búsqueda de Facundo serán analizados este martes en los laboratorios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ubicados en el predio de la ex ESMA, en el barrio porteño de Núñez, con la colaboración de otros especialistas.