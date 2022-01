Exconcejal narco pide su traslado a Entre Ríos

András Irigoyen narcotráfico ex concejal Pueblo Belgrano.jpg

Según informó Diario UNO de Mendoza, pidió cumplir su condena en la Granja Penal 9, ubicada en Gualeguaychú. El establecimiento de régimen abierto queda ubicado a pocos kilómetros de la familia del exconcejal, quien asegura haber visto afectado el contacto con ellos desde su traslado a Mendoza.

Por su parte, Irigoyen indicó que en ese penal ya le aseguraron que tiene un cupo, pero desde hace 15 días que la Justicia Federal de Corrientes –donde fue condenado– no le contesta el pedido de traslado. No recibió una mejor respuesta de los magistrados mendocinos. Los camaristas Alfredo Porras y Juan Ignacio Pérez Curci consideraron que la decisión la deben tomar los jueces naturales de la causa y no hay nada urgente para resolver ya que “no se vislumbra un agravamiento de la forma y condiciones de detención”.

Andrés Irigoyen deberá esperar entonces la respuesta desde Corrientes, y mientras tanto seguirá cumpliendo su pena en la cárcel federal ubicada en Luján de Cuyo.

El escándalo comenzó el 12 de marzo de 2021, cuando Gendarmería Nacional realizaba un control rutinario en la ruta nacional 12, en el ingresó a la localidad correntina de Tapebicuá. A las 14.30 notaron que un auto Peugeot 307 hacía un giro en U al notar la presencia de las autoridades, por lo que se inició una persecución.

Los gendarmes encontraron el rodado estacionado y dos personas que intentaban huir. Al costado había un bolso que contenía 41 paquetes de marihuana, totalizando casi 13 kilos de esa droga. Cuando detuvieron a los sospechosos los identificaron como Andrés Irigoyen, quien hasta entonces era concejal del oficialismo en la localidad de Pueblo Belgrano, y Rubén Martín Cáceres, exintegrante de Prefectura.