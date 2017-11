Estudiantes, con la mente en la final Sudamericana, perdió ante Flamengo

l conjunto concordiense no pudo ocultar el desgaste de haber logrado clasificar a la Final de la Liga Sudamericana y cayó frente al anfitrión de este Grupo E que se encontraba en deuda ante su público. El resultado de 89 a 75 no afectó el liderazgo absoluto del Verde.



Al plantel de Lucas Victoriano no le alcanzó con lo realizado por Rigoberto Mendoza de la Rosa, quien sumo 20 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Parecía todo controlado para Estudiantes, que ganaba 70-69 faltando seis minutos. El local sintió la presión de que debía reaccionar y así fue, dejando con ventaja de 10 (80-70) a sólo dos minutos del cierre que terminó por quebrar el encuentro.



Estudiantes deberá esperar por los clasificados de la otra zona para conocer la sede de la serie final de la Liga Sudamericana de Clubes. En el Grupo F se enfrentarán Guaros, Quilmes, Cimarrones y Aguada.



Recibimiento a los Finalistas:



Se convoca para este viernes 10 a todos los vecinos, simpatizantes e hinchas a recibir al plantel que clasificó a la final de la Liga Sudamericana de Basquetbol. La cita es a las 23.30 en la Previa (lugar que se encuentra al lado del estadio sobre calle San Luis). Desde ahí se partirá en caravana a las 2am hasta el Parque Industrial de Concordia a esperar la llegada del colectivo, el cual será acompañado en su entrada triunfal a la ciudad. Todos con su camiseta, remera o bandera verde!!!



Foto: FIBA Americas