Estado de la digitalización en Argentina

La digitalización, sin embargo, no solo incluye a las empresas de tecnología financiera (fintech), sino que es un proceso que supone beneficios tanto para las empresas como para la economía en general; de hecho, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones advierte que un incremento de 1% en el índice de digitalización de un país puede contribuir con un aumento del 0,3% de su Producto Bruto Interno.

Según el Sondeo de Adopción Digital 2023 de Movistar Empresas, las empresas reconocen el beneficio de la digitalización. Esta sería una prioridad para el 88% de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, ya que es uno de los factores que más ha impulsado el crecimiento del sector pyme durante los últimos años.

Este fue el tema de la última edición del Hispam Digital Forum. Alfonso Gómez Palacios, director de Telefónica Hispam, señaló que Argentina tiene gran potencial de crecimiento: es el quinto mercado más relevante en América Latina en términos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con una tasa de crecimiento anual que supera el 56%. El CEO advirtió que cada dólar que se invierte en tecnología tiene un impacto directo en la productividad y el rendimiento.

Estado de la digitalización pública a nivel municipal

digitalización 2.jpg

En Argentina, existen unos 2.327 municipios que cumplen un rol fundamental en la vida de ciudadanos y empresas por igual, por lo que se encuentran integrados al tejido productivo del país y acompañan al desarrollo económico regional. Pese a ello, un estudio del centro de Asuntos del Sur y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) reveló que la digitalización a nivel municipal se encuentra en un nivel muy pobre de desarrollo.

El informe analizó el desempeño de 370 municipios a lo largo del país y determinó que, en ciertos casos, las condiciones de conectividad son similares a las de los países desarrollados. Estas incluyen el acceso a internet, el uso de servidores propios IA para la gestión, y cierta sofisticación en la gestión de datos.

Sin embargo, la gran mayoría de los municipios tienen una infraestructura muy pobre y baja conectividad a Internet, con apenas un 20% de municipios con expediente electrónico. Además, solo el 8% cuenta con un plan de transformación digital, y nada más que el 16 % tiene un equipo específico dedicado a dicha tarea.

Conclusión

La digitalización es un campo en el que la Argentina ha sabido desempeñarse bien, especialmente en el sector pyme de la tecnología financiera. Pero si bien el impacto de la digitalización es evidente en términos económicos, el 40% de los municipios del país no tiene suficientes computadoras.

