"Yo Cuento": Invitamos a lectores a seguir escribiendo

Si te gusta escribir cuentos y relatos, pero no has tenido la oportunidad de dar a conocer tu producción, UNO de Entre Ríos te da la posibilidad de publicar tu obra en la edición dominical. La propuesta tiene como objetivo dar a conocer a escritores en potencia, amateurs y, por qué no, a quienes se dedican profesionalmente a las letras, por el sólo placer de compartir historias.









Pueden enviar sus cuentos y relatos personas mayores de 18 años que residan en la provincia. La temática es libre y cada participante podrá remitir hasta cinco cuentos o relatos, los cuales deben tener un mínimo de 700 palabras de extensión y no más de 1.200.

Además, los autores pueden elegir que su obra se publique firmada con su nombre o con un seudónimo. En todos los casos se solicitará adjuntar una copia de su DNI (puede ser fotografía de ambas carillas), de lo contrario el texto no será publicado.