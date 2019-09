"Woody Allen Night", una noche consagrada al jazz y al séptimo arte

El jazz y el cine son, quizás, los dos aportes culturales más importantes que los Estados Unidos le brindaron al mundo. Y uno de los artistas que mejor representa a ambos es Woody Allen, director de cine, músico amateur y cultor del jazz. En él, los caminos del jazz y del cine se han cruzado en ocasiones, algunas veces focalizando en la banda sonora musical el pretexto más adecuado para su encuentro; otras, ha sido la propia sinopsis del film ha facilitado tal encuentro.

El domingo 29, Paris Jazz Club BA llegará a Paraná por primera vez para presentar Woody Allen Night, un espectáculo musical que recorre las bandas sonoras de las películas más icónicas del realizador neoyorquino. La cita será a las 21, en el Club Social de Paraná.

En el espectáculo se interpretarán canciones que Woody Allen escogió para sus películas, reviviendo la atmósfera y sonoridad tan características de películas como Midnight in Paris, Sweet and Lowdown, Blue Jasmine y Manhattan, entre otras. Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época.

Paris Jazz Club BA está integrado por Sebastián Misuraca (piano, monólogos y acordeón), Fran Villaveiran (clarinete y guitarra), Iván Buraschi Bernasconi (trompeta y voz), Jimena Rodríguez Galey (saxo tenor y saxo soprano), Agostina Zito (violín), Diego Soldi (contrabajo) y Santiago Ortolá (batería y washboard).

Escenario dialogó con el pianista sobre este espectáculo que mixtura música, cine y algo de humor: “Nos formamos en 2014, junto con Fran Villaveiran somos los fundadores de este proyecto. En 2015 empezamos a hacer este espectáculo que se llama Woody Allen Night; por suerte tuvo muy buena repercusión y hace dos años que lo estamos llevando a distintas ciudades del país”.

Paris Jazz Club llega a Paraná en el marco de una minigira que incluye fechas en Rosario y Santa Fe. La música en vivo es acompañada por Visuales en alta calidad de escenas de las películas que acompañan de forma muy agradable. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos, stand up y tintes del arte al estilo Les Luthiers.

“El eje es el repertorio de jazz que aparece en las películas de Woody Allen. Pero también proyectamos escenas de estas películas y hay varios momentos en los que el protagonista es el humor, con monólogos y sketches que vamos intercalando durante el show, así que es una propuesta bastante diversa, hay quienes dicen que es un show multisensorial. Por momentos cambiamos los instrumentos y hacemos formaciones alternativas”, comentó Misuraca.

“Por ahí hay un grupo que relaciona al jazz con su versión más académica o intelectual, pero nosotros vamos al jazz de las raíces, que tenía una cuota de humor muy importante. Los viejos jazzeros era bastante personajes, por así decirlo. Y por mi parte, que soy el que hago los monólogos, soy muy fanático de Groucho Marx y de Woody Allen, también hago teatro. La idea es llevar al público de paseo por todas esas sensaciones que uno tiene al mirar las películas de Woody y creo que lo pudimos lograr”, añadió.

El grupo ofreció más de 500 presentaciones de este show en diversos escenarios de Capital Federal, Gran Buenos Aires y diversas localidades del interior. Más de 40.000 espectadores ya lo vieron y muchos se han convertido casi en habitués.

“Al comienzo, el espectáculo era netamente musical, pero con el tiempo se fue transformando, le fuimos dando más espacio al humor y a las performances, a los sketches, renovando las visuales. Como hay gente que nos ha ido a ver varias veces, lo fuimos cambiando y no siempre es el mismo. A Paraná, como es la primera vez que vamos, iremos con todos los condimentos, con los 11 titulares, como quien dice”, concluyó.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en www.parisjazzclub.com.ar o en Breyer Disquerías.