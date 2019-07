La cita es este jueves 1°, cuando el litoral celebra a la Pachamama, no sin un trago de caña con ruda, y en todo el país alimentamos a la madre tierra en las corpachadas. Por la salud, entonces, contra los maleficios estaremos en el teatro 3 de Febrero desde la hora 21 para acompañar al Dúo Enarmonía que se presentará con un grupo de músicos para entregar una docena de canciones, algunas clásicas de Yupanqui, Sampayo, Amor, Heinze, y otras propias en una gama de ritmos del Abya yala (América).

Huella, vals, huayno, chamamé, rasguido doble, cumbia, chamarrita, algunas sorpresas, y un reconocimiento al Dúo con cuna en Federación y Ramírez por sus 35 años de trayectoria, anunciado por Asociación Argentina de Intérpretes (AADI).

Enarmonía ensambla dos voces como ensambla los temas sociales en el paisaje, el cancionero antiguo con nuevos aportes, el sapukay y Artigas, y en este caso también las guitarras, de modo que no sorprende el chamamé Se volvió Río dedicado a Miguel Martínez, con letra de Ramón Martínez y melodía de Tonina, como tampoco las Coplas del Antoñico, la canción de Walter Heinze y Raúl Rossi en la voz serena de Chaparro.

Fantasía ribereña



Es sapukay es un rasguido doble que estrenará el dúo acompañado de guitarras al modo oriental, con letra de Tonina. “Artigas, luz para alumbrar la voz del sur, la libertad”, se escucha. Aquella aurora es un chamamé de Chaparro premiado en Villaguay. Botones de muestra de un canto comprometido con la realidad social entrerriana.

El Pescador de Aníbal Sampayo, La hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui y Ariel Ramírez, Sauce de Rafael Amor, son algunas de las incorporaciones al selecto repertorio del Dúo Enarmonía.

“Ha vuelto la aurora a florecer, duerme rubio el sol sobre el trigal”, se escucha la voz tan personal de Haydeé, esa voz que en otro de los seis discos del Dúo brinda una de las más bellas interpretaciones de Ki chororo.

El 3 de Febrero será ideal para el estreno de Fantasía ribereña, esa misma noche, una obra compuesta por Guido Tonina para violoncelo y oboe con ritmos del pago. El disco Dos trazos reúne estas y otras piezas, bajo el nombre de un huayno canción intimista de Tonina y Cecilia, su hija, que los acompañará en el bandoneón.

Poesía presente



Con tres décadas y media sobre los escenarios, el Dúo Enarmonía ha incursionado en los más variados ritmos del continente y compartido escenario con las mayores expresiones del cancionero folclórico argentino. En Cosquín y otras ciudades de la Argentina, Uruguay y Chile, recordamos, los Chaparro Tonina presentaron la obra De poesías, canciones, sobre poemas de Juana Ibarbourou, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, con bellas melodías de Tonina que le adicionaron otra energía a las letras conocidas. Antes, se recordará, el dúo presentó en decenas de escenarios la Cantata Federación, una obra de teatro y música en recuerdo de la ciudad fundada por Juan de San Martín, varias veces trasladada, inundada con fines hidroeléctricos y recuperada al fin, tras hondas luchas y tristes experiencias. A la vida artística, el Dúo Enarmonía le suma desde hace años la difusión de la cultura regional a través del programa radial Esencia, que se emite por FM Costa Paraná todos los domingos a la mañana, con música, poesía y relatos vinculados a la identidad. La elección del Día de la Pachamama para este espectáculo, como se aprecia, ya garantiza un marco espcial. Aquí, parte de una charla que mantuvimos con el compositor e intérprete Guido Tonina, previa a un ensayo.





–¿Cómo anda la música del litoral, cuando estamos terminando la segunda década del siglo 21? ¿Qué diferencias encuentran con fines del siglo 20 en sonidos, temas?



–En los festivales uno encuentra que solo se puede escuchar chamamé, como exponente de la música litoraleña, y si bien se puede considerar el ritmo por excelencia, también existen otros que nos identifican y disfrutamos: rasguido doble, canción litoraleña, chamarrita, huella, milonga. La tecnología trajo aparejada nuevas posibilidades sonoras, aunque nunca se van a comparar en calidez, expresión y sensibilidad con los instrumentos acústicos. Nosotros apostamos siempre a estos últimos, no por desconocimiento de aquellos sino porque concebimos nuestra expresión musical desde lo profundo de la emoción, que solo puede dar ese sonido acústico. En cuanto a los temas desde lo poético, hay un deterioro en las construcciones de las canciones. Nuestra música se caracterizó por tener poesía en sus letras. Vemos a veces con asombro que las metáforas ni siquiera son usadas en la construcción de algunas canciones, ni hablar del contenido que dijeran Hernández o Don Ata, aquello de cantar canciones con fundamento. El paisaje se completa con el ser humano que lo habita, no es sólo imagen, no es una postal.



–En 35 años de trayectoria musical, como dúo, ¿qué han alcanzado, y con qué se sienten en deuda?

–Hemos llegado a sostener nuestra carrera basándonos en una forma de trabajo muy particular, que nos identifica a través de los años, ni mejor ni peor que otras, sino acomodada a nuestra necesidad de expresarnos. Tratamos de ser respetuosos también de las obras que encaramos de otros artistas. Somos muy autocríticos y tal vez eso nos ayude a intentar mejorar algo en cada nuevo proyecto. El haber realizado recitales (discos) solo con música propia, desconocida, y conseguir que la gente la acepte de buen grado, es más que satisfactorio. Nuestras deudas son muchas, seguramente, y por eso seguimos insistiendo, porque pensamos que aún hay mucho por proponer y probar. En cada disco, cada recital, pretendemos dar un cierre a un ciclo y empezar la búsqueda de nuevas propuestas y desafíos.



–¿La música entrerriana está un tanto relegada en el orden nacional?



–No tenemos que buscar culpas, ni excusas. Tal vez nosotros mismos somos un poco responsables. Es cierto que es difícil conseguir espacios para mostrar lo que somos capaces de hacer, pero los hay. Y vemos que otras provincias llevan la música de su región a los principales escenarios, y se encuentran con los mismos obstáculos que nos toca sortear a nosotros. Todo cuesta, y mucho. Esfuerzo, dinero, tiempo... pero nuestra lucha es así, es esa.





La amistad, un capital



–Dos trazos, ¿por dos personas? Nos llama a hablar de “opuestos complementarios”, que en el altiplano dicen yanantin.



–Este nombre corresponde a un tema basado en un poema (en realidad son dos) de Cecilia, nuestra hija, con música de su papá, pero que también sirve de metáfora para definir nuestra experiencia musical, y de vida. Además, para completar y como novedad, cantamos a dúo algunos temas y otros, cada uno como solista, “trazando” una impronta individual, sin perder el sonido que nos distingue. Y sí, somos dos personas, dos sueños, dos puntos de vista, como la Enarmonía, dos sonidos en un mismo camino.



–Así que estamos de premio.



–Bueno, treinta y cinco años como dúo no son pocos, y la gente de AADI (la Asociación Argentina de Intérpretes) nos ha considerado, nos va a honrar con un reconocimiento a la trayectoria. Lo vemos como un mimo de la institución que nos cobija en todo el territorio argentino. Masajes al alma que ayudan a seguir caminando.





–¿Quiénes estarán en el escenario el primero de agosto?

–Nos acompañarán Mauro Leyes (guitarra), Gastón Lell (guitarra), Santiago Weber (Guitarrón), Cecilia Tonina (Poesías y Bandoneón), Orlando Salazar (Oboe), Javier Benítez (Violoncelo). Éstos artistas tendrán a su cargo el estreno de la obra para Oboe y Violoncelo Fantasía Ribereña, y tendremos algunas sorpresas que, lógico, nos reservamos para esa noche; habrá que asistir para enterarse.

–¿Cuál es el mayor capital del Dúo Enarmonía?

–Primero, que somos agradecidos siempre con la gente que facilita nuestro trabajo, apoyándonos con el suyo, como es el caso de Lila, haciendo la producción, Emanuel apoyando en la logística; los auspicios económicos y anímicos, los acompañamientos permanentes, los reconocimientos, el aliento, el no dejarnos solos en los momentos difíciles (que han sido y son muchos). Nuestro mayor capital en estos momentos es la cantidad de amigos que escribiría con mayúsculas, amigos que cosechamos en tantos años; nuestro éxito se basa en sentirnos queridos, más allá de la música que brindamos, pero tenemos claro que es gracias a ella que logramos contactarnos y conocerlos.