Video: Raúl Rizzo participó de una fiesta en plena cuarentena

En las últimas horas se viralizó un video donde se lo ve a Raúl Rizzo en una fiesta junto a sus vecinos. El actor participó de una celebración, que tuvo lugar en Villa Luro en mayo, cuando el aislamiento social obligatorio era total en el país por el coronavirus.

En el programa "Los ángeles de la mañana" pasaron una filmación, en la cual aparecer Rizzo disfrazado y bailando. “No falta nada en esta noche impresionante, la Covid Fest de Corvalán’”, dice el autor de la grabación.

El material generó indignación entre muchos usuarios en las redes sociales. Al ser consultado por el programa, el actor explicó: "Lo que yo te digo es lo siguiente: ponían el himno nacional los vecinos y después algo de música. Y cada uno (bailaba) desde la puerta de su casa. No rompían ninguna cuarentena. Era como estar asomado a un balcón. En este caso no hay balcones”. Y enseguida el actor se contradijo: “Sí, algunos enfrente tienen balcón. Y otros estaban desde sus balcones y otros desde la vereda. Nada más. Eso es todo”.

Rizzo trató de minimizar el hecho y sostuvo que “hace rato ya que no se hace más nada de eso. No entiendo qué es lo que buscan... ¿Qué están buscando? Porque no pasó nada, absolutamente nada. La policía alguna vez pasó y al ver de qué se trataba y en qué condiciones se hacía lo autorizó. No entiendo”.

Rizzo, contra los “anticuarentena”

Hace unos días, Raúl Rizzo cuestionó a Luis Brandoni, quien impulsó y participó de la marcha del 17 de agosto en reclamo de algunas de las restricciones que impuso el gobierno en medio de la pandemia. En un audio que le envió a un grupo de colegas, el actor lo criticó con dureza.

“Vamos a empezar a diferenciarnos nosotros de él (Brandoni), que quede solo, por lo menos en el medio teatral, en el medio actoral, que quede solo. Empecemos a hacer algo al respecto. Evidentemente yo me quiero diferenciar de un ser, que también es actor, pero que tiene una ideología repugnante, a partir de que propone hacer esas juntadas sociales con un objetivo absolutamente golpista del orden democrático. Acá no se trata de con quién estés, no se trata de ismos, se trata de defender el orden democrático”, expresó Rizzo.

Por último, el actor sostuvo que Brandoni y todos aquellos que participaron de la marcha del 17 de agosto no hicieron más que fomentar que los casos de coronavirus se multipliquen. “Esas reuniones tienen un objetivo claro, y el que no lo quiera ver, allá ellos. Quería poner de manifiesto esto y que lo tengamos en cuenta. Hay que diferenciarse de esa gente que está colaborando con que casos (de coronavirus) aumenten”, concluyó Rizzo.