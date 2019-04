Velada de música de cámara en el Teatro 3 de Febrero, de la mano del SPV Trío

El jueves vuelve a Paraná el Trío SVP. Integrado por Anaïs Crestin en piano, Julio Domínguez en violín y viola, y Diego Núñez en saxofones, ofrecerán un recital de música de cámara contemporánea, en una velada organizada por la Asociación Mariano Moreno. Será a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

En esta ocasión, ofrecerán un repertorio conformado por Reflection no. 1, de Miha Ferk (1985); Rêverie, La jeune fille aux cheveux de lin y Minstrels, de Claude Debussy (1862-1918); Cantilène et danse pour piano, violon et saxophone alto, de Marc Eychenne (1933); Pequeña Czarda para saxofón y piano, de Pedro Iturralde (1929); y Premier trio en sol, obra en cuatro movimientos de Claude Debussy.

El SPV Trío se reunió en 2014 con la expectativa de desarrollar y dar a conocer un repertorio de cámara original para la formación, inédita en el país.

Asimismo, aprovechando la ductilidad de los integrantes y como parte de las finas posibilidades tímbricas que ofrecen los diferentes registros de los instrumentos involucrados, el programa se enriquece con obras a dúo.

El SVP trío cuenta, a su vez, con el objetivo de incorporar repertorio nuevo argentino, convocando a destacados compositores para la comisión de obras, interpretando piezas originales e inéditas para su singular formación.





Sobre los integrantes

Diego Núñez comenzó a temprana edad con estudios de flauta dulce y saxofón en el Liceo Municipal de Santa Fe y se egresó en ISM de la Universidad del Litoral. A su vez, se ha perfeccionado en saxofón en Buenos Aires con María Noel Luzardo y en Ámsterdam con Arno Bornkamp, lo que le permitió consagrarse como músico a nivel nacional e internacional.

Participó de las orquestas sinfónicas de Santa Fe y Tucumán, y en la actualidad brinda cursos de saxofón y realiza presentaciones en diferentes salas del país, destacándose además una serie de recitales y clases en Francia y Suiza, finalizando en el XVII Congreso Mundial de Saxofón de Strasbourg, donde fuera seleccionado el programa de música argentina que compartió junto al maestro Arno Bornkamp, uno de los más reconocidos saxofonistas clásicos del mundo.

Nacido en la provincia de San Juan, Julio Domínguez es violinista y violista, estudió con los más reconocidos Maestros en estas especialidades como Symzia Bajour, Pablo Saraví, Haydeé Seibert Francia y Enrique Arturo Diemecke.

A partir del año 2000 y hasta mediados del 2003 fue becado por la International Menuhin Music Academy (Suiza) para estudiar violín y viola e integrar la Camerata Lysy Gstaad. En la International Menuhin Music Academy fue alumno de Alberto Lysy, Liviu Prunaru (violín), Ettore Causa y Johannes Escar (viola). Como solista actuó con diferentes orquestas del país y fue concertino invitado en la Orquesta de la Radio y Televisión Argentina y guía de violas en la misma orquesta. Actualmente es miembro de la fila de primeros violines de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

En tanto la francesa Anaïs Crestin es graduada de los conservatorios de París y de Detmold, Alemania, estudió con prestigiosos profesores de Piano como Jean-Efflam Bavouzet (pianista premiado como mejor artista en Francia, Inglaterra y EE.UU.), Denis Pascal (Conservatorio de París) y Aniko Szegedi (Academia Franz Liszt de Budapest).

Premiada en diversos concursos nacionales e internacionales, fue invitada a tocar en los más importantes ciclos de conciertos y festivales de la Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra y Grecia.

Crestin toca regularmente música contemporánea y estrena obras de compositores argentinos. Esta apertura hacia nuevas músicas se refleja en sus participaciones y estrenos de obras en festivales contemporáneos o ciclos de conciertos en embajadas europeas en la Argentina.