Uno de los pasos de Sergio Denis por Paraná

El ícono nacional de la música romántica estuvo en mayo de 2012 en el teatro 3 de Febrero

“Estoy entero de nuevo, me siento feliz en esta nueva etapa de mi vida” fue el título de la nota previa a un recital en el Teatro 3 de Febrero que el artista dio el 6 de mayo de 2012 y que publicó UNO en su sección Escenario.

Denis había cantado en el coliseo de Paraná luego de varios años de ausencia de la capital provincial: “Hace tiempo que no estoy por allá, tengo ganas de estar en Paraná. Siento unas expectativas bárbaras”, había expresado en esa oportunidad con su expresiva sonrisa.

sergio tapa escenario.jpg

El artista recorrió las décadas 70, 80 y 90 grabando éxitos que se hicieron populares.

Ese día, en el 3 de Febrero, interpretó los clásicos de toda la vida que ocupan un lugar en el corazón de su público como “Cada vez que sale el sol”, “Dame Luz”, “Nada hará cambiar mi amor por ti”, “Un poco loco”, ‘La Vida vale la pena”, y el reconocido éxito “Te quiero Tanto”, tema que es un himno hasta para las hinchadas de fútbol de toda América.

“Muchos chicos hoy me han conocido por el tema ‘Te quiero tanto’ que suena en cualquier cumpleaños, casamiento, boliche o estadio del país, o por ‘Cada vez que sale el sol’ que es un tema emblemático de mi carrera y que fue parte de la campaña de una de las marcas más importantes de la Argentina es muy lindo. La devolución que me da el público es muy fuerte para mí”, había dicho a UNO.

Venía de épocas duras en cuanto a su salud y economía. Había sufrido dos infartos y se había recuperado. A pesar de haber estado muy enfermo nunca había dejado de componer.

“Siempre, en donde esté, la gente se acerca a saludarme y a charlar, me hacen sentir que me quieren mucho. Es fantástico y es, quizás, por lo que yo comencé mi carrera, los que hacemos esto buscamos reconocimiento, amor, miradas, aplausos, es lo que soñaba cuando comencé a cantar, y una vez que lo tuve no lo quise dejar escapar nunca más”.