Una película para recordar el día que cambió el rumbo de la historia

Veinte años después de fantasear por primera vez con la idea, el director de cine Roland Emmerich estrena su visión sobre la batalla aérea y marítima en el Pacífico en la cual las fuerzas estadounidenses derrotaron a la flota japonesa atacante. Así lo muestra en “Midway: ataque en altamar” que se estrena esta semana.

Emmerich es sinónimo de acción y catástrofe, pues el director nacido en Alemania se destacó en Hollywood con títulos como “Godzilla”, “Día de la Independencia” y “El patriota”, un estilo que ahora combina con la historia en “Midway” y que defiende como un trabajo de “documentalista”.

“Yo me veo más como un documentalista que dirige de la manera más ajustada a la realidad posible, no puedo juzgar mucho más”, respondió Emmerich a EFE al ser consultado sobre el patriotismo de algunas películas estadounidenses basadas en guerras históricas.

El combate del 4 al 7 de junio de 1942, tema de una película de 1976 también llamada “Midway”, protagonizada por Charlton Heston y Henry Fonda, ocurrió seis meses después del ataque japonés a Pearl Harbor, que empujó a Estados Unidos al conflicto. Pero un nuevo acuerdo de estudio, financiamiento y el lanzamiento en 2001 del drama romántico “Pearl Harbor” puso en espera el proyecto de Emmerich, según contó en una entrevista.

“Es una película histórica, quizás el argumento es patriótico”, reflexionó Emmerich, quien nacido en Alemania desarrolló importantes películas sobre la historia del país con vertiente militar, como “El patriota”, pero también sobre la lucha los derechos LGTB en “Stonewall” o la crisis climática en “El día después de mañana”.

El cineasta explicó que algunas veces hay que contrarrestar lo que se ve en el cine con otra información, pero defendió que en su reciente trabajo narró los acontecimientos de la “forma más precisa posible”. Asimismo, añadió que siempre estuvo fascinado por este capítulo histórico que “cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial” y, por lo tanto, tuvo un importante papel en configurar el mundo tal y como lo conocemos ahora.

“Era importante dar a conocer que los estadounidenses nunca quisieron entrar en esa guerra y estaban increíblemente poco preparados”, indicó Emmerich antes de apuntar que la mayoría de recursos estaban centrados en el frente europeo en lugar de en esta batalla en medio del océano Pacífico, quizás una de las más estudiadas en la historia contemporánea.

Para narrar este capítulo, Emmerich se rodeó de un reparto de estrellas compuesto por Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Dennis Quaid y Woody Harrelson. Por su parte, Tadanobu Asano y Jun Kunimura lideraron la interpretación de los personajes del bando japonés, que a pesar de ocupar menos tiempo en el guión fueron una prioridad de Emmerich.

“Para mí era muy importante mostrar la parte japonesa y hacer de los japoneses personas humanas reales, no mera gente que tenía que ser destruida –argumentó–. Sus actuaciones son nobles y valientes”.

Con “Midway”, Emmerich, considerado entre los 20 cineastas más rentables de la industria cinematográfica, regresa a la gran pantalla después del estreno en 2016 de “Día de la Independencia: Resurgimiento”, la secuela de “Día de la Independencia” que, según reconoció de esta nueva cinta, él mismo lamentó rodar. La película ingresó menos de la mitad que el filme original y tuvo dificultades para resultar rentable a los estudios, algo que achacó a un cambio en la producción y al abandono de Will Smith en mitad del rodaje.

“Midway: ataque en altamar” se enfoca en la historia real del piloto de la Marina estadounidense Richard “Dick” Best, interpretado por el actor británico Ed Skrein. Emmerich dijo que trabajó con esa fuerza para hacer el filme, luego de convencer a algunos oficiales sobre la producción. Best fue distinguido con la Cruz de Vuelo Distinguido por su desempeño. En múltiples entrevistas dijo con orgullo que había servido a su país y que si pudiera lo volvería a hacer. Falleció en 2001 en Santa Mónica, California, a los 91 años.

“Tuve que hablar con el almirante que dirigía Pearl Harbor y todos los diferentes lugares allí, y fue muy desdeñoso. Dijo: ‘esta es una de esas películas de Hollywood que tiene una historia de amor cursi y usa a nuestros soldados para contarse’”, recordó el director. “Y yo le dije, ‘bueno, no realmente’. Le conté que mi película era sobre Dick Best y a partir de ese momento, me apoyó y terminó siendo un extra”, contó.

Sobre la actualidad del tema y la oportunidad de su estreno, afirmó: “En los últimos años, debido a la crisis de refugiados, el nacionalismo en aumento y con los partidos de derecha volviendo a crecer, es bueno recordarle a la gente que en un momento el nacionalismo condujo a la Segunda Guerra Mundial”, dijo el director