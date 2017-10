Una obra teatral sobre otra típica familia disfuncional, en Arandú

La obra Una tragedia argentina, de Daniel Dalmaroni, se presentará mañana y el viernes 27 a las 21, en Arandú - Espacio de arte, Racedo 289 de Paraná. Cuenta con la actuación de Ezequiel Emanuel Buch, Emiliano Bustos Naty Wollert, Joaquin Retamar y Antonella Godoy, con la asistencia técnica de Carla Sofía Bernhardt y forma parte del Proyecto de Extensión Universitaria 2017 de la Cátedra Actuación I del Profesorado de Teatro (Sede Paraná) de la Fahycs de la Uader.





Una tragedia argentina es una comedia negra sobre los secretos familiares que plantea si es necesario o no decir siempre la verdad. Cada integrante de la familia vive lo cotidiano desde la hipocresía del disimulo. La pregunta de uno de los personajes desata confesiones que van generando múltiples heridas en el cuerpo y en el alma.





En ciernes, la historia conjuga los ribetes más exacerbados de lo que en la escena nacional se ha dado en llamar "disfuncionalidad familiar", dejando en claro que la disfuncionalidad es propia de cualquier familia





La obra se presenta dentro del Proyecto de Extensión Universitaria 2017 de la Cátedra Actuación I, Ciclo de muestra de Producciones del Prof. de Teatro. ¡A escena!, a cargo de los profesores Topo Obaid y Oscar Lesa del Profesorado de Teatro (Sede Paraná) de la Fahycs de la Uader; cerrando así el ciclo en Arandu-espacio de arte- que inició con Historias tártaras de Patricia Suarez, Desván de la misma autora y durante el año 2016 en la Sala Arteatro, con las obras La Varsovia, de Patricia Suárez, Paraísos artificiales, de José María Paolantonio y Los Hermanos Brouer de Luis M. Cabrera.









Sobre Daniel Dalmaroni

Es dramaturgo, guionista y narrador. Nació en La Plata, en mayo de 1961. Vive en la ciudad de Buenos Aires. Realizó estudios de actuación en la Escuela de Teatro de La Plata, investigación teatral junto a Francisco Javier, dirección teatral con Carlos Rivas y dramaturgia con Ricardo Monti, en Capital Federal.





Sus obras han sido traducidas al inglés por Jean Graham-Jones de The City University of New York. Seis de sus piezas teatrales han sido traducidas al portugués en Curitiba-Brasil.





Sus obras teatrales han sido estrenadas en diversas ciudades del país: Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Tucumán, Córdoba, Salta, Santa Fe, Santa Cruz, La Rioja, Mendoza, San Luis, Tierra del Fuego y La Pampa de Argentina y en Montevideo, Uruguay ; Guayaquil, Ecuador; en Madrid y más de 20 ciudades del interior de España y San Pablo, Brasil.