Una nueva editorial nace en Paraná y lo celebrará con un gran lanzamiento

La Ventana Ediciones realizará el lanzamiento de la editorial y presentación del primer libro, Cowboys from Chajarí de Javier Solari. El evento se celebrará con un recital del reconocido músico porteño Mati Mormandi y lecturas de fragmentos del libro. La cita es el viernes, a las 21, en el Casal de Catalunya (Nogoyá 123, Paraná).

La Ventana Ediciones es un proyecto autogestivo que pretende dar a conocer producciones valiosas de artistas locales que se desempeñan en diversos géneros como literatura, ensayos, fotografía, historietas, ilustraciones, libros infantiles y de recetas, entre otros.

Impulsada por el amor hacia los libros y la necesidad de ver materializados trabajos que aún no han podido llegar a los lectores, La ventana, si bien abarca una diversidad amplia de estilos y géneros, mantendrá una coherencia en cuanto a la línea editorial.

En esta ocasión la editorial da su primer paso con la publicación del libro Cowboys from Chajarí de Javier Solari, un western litoraleño con delirios autóctonos. Sobre este libro escribió Mati Mormandi: "Cowboys from Chajarí demuestra sin querer que la épica de todas las épocas no tiene tiempo ni lugar, pero nosotros los lectores sí, así que no podremos evitar sumergirnos en esta suculenta historia, elegante, pomposa de sensaciones, observadora, que dice mucho mientras atrapa, abraza y cuenta. Me resulta necesario leer a Solari, este elemento único y condensador de tantos caminos y autopistas del arte , de las letras. Cowboys es también una gran ocasión para disfrutar de lo que Solari dice y de su lenguaje".