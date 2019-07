Una nueva autora se dará a conocer en la segunda edición del ciclo de poesía Río Abajo

El sábado, a partir de las 20.30 en el Casal de Catalunya de Paraná (Nogoyá 123) se realizará la segunda edición de Río Abajo, el nuevo ciclo de lecturas de poesía. En esta ocasión se presentará el último fanzine editado por Proyecto Camalote: Puertas Adentro, de Natalia Garay, poemas nuevos de una entrerriana hasta ahora inédita.

Acompañará con sus lecturas el primer autor editado por Proyecto Camalote, Thiago Schönfeld, el poeta más joven de Paraná que, con 11 años, leerá sus textos como antesala a la presentación del poemario de su madre, Natalia Garay. La música estará a cargo del Dúo Joha y Fede. Luego de las lecturas habrá micrófono abierto para quienes deseen compartir sus escritos.

“Mi fanzine se llama Puertas adentro y representa lo que es la poesía para mí, que es meterla en el centro de mi vida y darle un cuerpo vivo, habitarla. Puertas adentro habla de lo que fue para mí vivir y recordar tres veces habitar una misma casa. Allí viví de chiquita, después me fui; ya de grande tuve que volver, me volví a ir; y nuevamente me instalé ahí definitivamente. Es una casa que heredé de mi abuela y que tiene toda esa carga emocional de ir y venir; así que este fanzine significa un poco abrir esas puertas, hablar de la sensación de estar parada por tercera vez frente a una puerta, emocionarme y terminar entrando a la casa para habitarla”, adelantó Garay, en diálogo con Escenario.

La autora es escritora y docente, esta es la primera vez que publica algo íntegramente suyo, si bien algunos de sus poemas han sido publicados en antologías. A partir del nacimiento de Proyecto Camalote, un proyecto editorial independiente de Ferny Kosiak, surgió la posibilidad de editar su primer poemario. “Ferny es muy generoso, porque nos da espacio a quienes escribimos y, ¿qué cosa puede ser más linda que poder hacer que alguien lea un poema tuyo? No solo a partir de la publicación de los fanzines, sino también a partir de este ciclo que permite que la poesía circule”, comentó.

Consultada sobre su hijo escritor, comentó: “A Thiago, mi hijo, le dicen el pequeño poeta. En casa escribimos todos y él empezó a escribir porque se enganchó con nosotros, de todas maneras a él siempre le gustó leer y después le tomó el gusto a la escritura. Y nos ganó, porque fue el primero que publicó con Proyecto Camalote”, señaló Garay, haciendo referencia a Las cosas de adentro, el fanzine que Thiago publicó a finales de 2018.

La paranaense es también integrante de Proyecto Mojarra, junto con Laura Sánchez, Noelia Gipler y Rocío Lanfranco, una iniciativa que es responsable de concretar en Paraná la edición local del Festival Nacional de Poesía en la Escuela, con el objetivo de crear acercamientos alternativos y diferentes de la poesía a la institución escolar. “Los chicos tienen la posta, son tan genuinos en la palabra que uno piensa ‘no, esto no lo puede escribir un chico’. Ni a nosotros, que somos grandes, se nos pueden ocurrir esas cosas. Y es que ellos son tan puros, tienen esa frescura que hace que la poesía sea increíble”, comentó.

Vale destacar que la entrada al ciclo Río Abajo es libre y gratuita. Además, habrá un servicio de cantina, con bebidas y comida casera para quienes quieran degustar mientras disfrutan de las lecturas.