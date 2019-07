El actor Jonah Hill, conocido por su trabajo en comedias como Virgen a los 40 y Súper Cool, decidió dar un cambio de rumbo a su trabajo y dejó de lado momentáneamente la actuación para dirigir su primera película. De hecho, con En los 90 Hill aseguró que quiere dejar de ser identificado como el actor de las comedias donde se pone en crisis la masculinidad y comenzar a hablar de otros temas, como es el caso de su primer filme protagonizado por un adolescente en tránsito a la edad adulta.

Incluso en varias de sus películas Hill no tenía inconvenientes en mostrar su exceso de peso, algo a lo que también decidió poner fin para poder acceder a otro tipo de personajes, algo que se puede comprobar en Maniac, la serie de Netflix en la que actúa con Emma Stone (Ver aparte). Moneyball (2011), El lobo de Wall Street (2013), No te preocupes, no irá lejos (2018), también fueron resultado de esos esfuerzos. Paralelamente Hill comenzó a escribir guiones para cine y televisión antes de convencer a la prestigiosa productora independiente A24 para financiar su primer largometraje.

En los 90 fue presentada en el Festival de Cine de Toronto y meses después en la sección Panorama de la Berlinale y tuvo una distribución limitada en los Estados Unidos cuando se estrenó en octubre de 2018. El filme cuenta la historia de Stevie, un niño de 13 años en Los Ángeles de la década de 1990, que pasa su verano navegando entre su turbulenta vida familiar y sus experiencias junto a un grupo de nuevos amigos que se reúnen en una tienda de skate de Motor Avenue.

Trama compleja

Tablas de skate, masculinidad tóxica y violencia doméstica con banda sonora de Nirvana son las bases de En los 90, un drama sobre el paso a la edad adulta rodada en 16 milímetros en la ciudad donde Hill pasó su propia adolescencia, fue elegido por la Asociación de Críticos de Estados Unidos como una de las 10 mejores películas independientes de 2018, aunque no se trata de un filme autobiográfico.

Durante el estreno de En los 90 en Berlín, Hill tuvo una entrevista con Variety donde aseguró que, pese a que le encanta el tipo de comedia que realizó con anterioridad, “ya es hora de dejar de lado las comedias sobre la masculinidad”.

Sobre su decisión, el hoy cineasta aseguró que no la siente como una responsabilidad, sino como algo que le dicta el corazón. Siguió sus instintos. Con 35 años y encaminado por proyectos tanto en cine como televisión, Hill viene siendo considerado en diversas premiaciones por su excelente trabajo tanto delante como detrás de cámaras.

Al reflexionar sobre el principal motivo para alejarse de las comedias sobre la masculinidad con las que es identificado, Hill cree que lo mejor que se puede hacer es desafiar la masculinidad tradicional. “Como veíamos, la masculinidad tradicional no mostraba emociones ni vulnerabilidades. Todas esas conductas terminan en un comportamiento horrible y malas acciones”, dijo.

Hill afirma que con esta nueva perspectiva quiere “iluminar” a todos aquellos fanáticos de su trabajo para que, de a poco, vayan cuestionándose su comportamiento. “Estoy aprendiendo a desaprender muchas cosas, y tal vez algunas de las personas a quienes les gustó Súper Cool vendrán conmigo en ese viaje”, afirmó.