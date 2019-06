Un colectivo que da relevancia al rol de las mujeres en la composición

La compositora entrerriana Paola Núñez se presentará este viernes 21, a las 21, en el marco del Ciclo Compositoras, que se desarrolla en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER (Buenos Aires 38, Paraná). Estará acompañada por artistas invitados.

“Muchas de las composiciones que mostraban maridos y amantes eran en realidad de las mujeres que tenían a su lado. En la música clásica, en la música folclórica, en diversos ambientes y estilos pasaba esto. Le preguntás a algún intérprete a quién pertenece la música que está tocando y, seguramente, en un 100% te va a decir que es de un varón. Y no es la idea de pelearnos, de oponernos nosotras a ellos, sino mostrar que también creamos, que también pensamos y tenemos ideas”, señaló Núñez a Escenario.

Ella es pianista y compositora, y tiene una trayectoria musical de más de 30 años. El año pasado ella se puso al hombro un proyecto: difundir la labor compositiva de otras mujeres entrerrianas, y así nació Compositoras.

“Yo trabajaba en la Casa de la Cultura de Entre Ríos y tuve la idea de producir este ciclo; y estuve íntegramente trabajando desde la producción; esta vez me toca estar en el escenario. Pero esta idea inicial se fue trabajando en algo conjunto, en algo pensado como grupo. Pensamos que era un momento importante como para mostrar a la mujer en su lado creativo; no porque no se haya mostrado antes, sino que muchas veces no teníamos el espacio donde mostrarlo, a no ser que nosotras mismas lo gestionáramos.

—¿Por qué la composición?

—Mostrar la veta compositiva es muy importante, no la instrumentista o la cantante, porque a la gente le cuesta mucho que las mujeres ocupen ciertos lugares. No había forma de que nos llamaran compositoras, sino que siempre éramos rotuladas como cantautoras. Y no todas cantan, todas son autoras pero no todas cantan. A la mujer siempre se la destacó como intérprete, cantante o instrumentista, pero no como compositora. Y así surgió la idea, en la primera edición fueron ocho compositoras de todas las generaciones y provenientes de todos los instrumentos.

–Se destacó mucho la diversidad de géneros y edades, en ambas ediciones.

—Fue un cruce súper interesante, cada cual aportó sus experiencias y eso hace que el ciclo se enriquezca mucho. También por los géneros y los instrumentos; el año pasado conocí a bajistas, pianistas, acordeonistas cantantes, este año hay pianistas, violinistas, raperas. De repente aparecen un montón de cosas que yo, particularmente, no conocía.

—Este año cambiaron de espacio.

—Sí, el año pasado fue en la Casa de la Cultura, este estamos trabajando con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación y lo estamos realizando en el Auditorio Rodolfo Walsh. Ellos nos han dado un lugar muy lindo y hemos realizado unos videos muy lindos. Y este año el ciclo se desparramó hacia otros lugares, por un lado las chicas que estuvieron el año pasado empezaron a hacer presentaciones en diversos lugares del interior de la provincia y se contactaron con compositoras locales. Mientras, las de la edición 2019 hacemos un recital por mes en la Facultad y al final tocaremos todas juntas.

—Es decir que el ciclo no se cierra, sino que se sigue ampliando.

—Sí, además de los lazos que se van haciendo en el interior, las de la camada anterior siguen trabajando activamente en este colectivo que se llama Compositoras. La idea es que en algún momento nos crucemos; es interesante que no todo se termine en el recital, sino también trabajar en lo que es la gestión.

—¿Y cómo será tu recital?

—Este viernes estaré acompañada por una banda conformada por el Flaco Viggiano en batería, Tonga Dutruel en el bajo y Matías Marcipar en vientos. Después habrá invitados, como Las Boleras, un grupo del que formo parte. También estarán Pamela Núñez, Luciana Insfrán, Marcia Müller, Ayán Núñez y Soledad González.

—Tu instrumento es el piano…

—Sí, vengo de ahí, pero también me gusta cantar. No tengo un estilo definido, me gusta la música instrumental, también la cantada, me encanta la voz como instrumento, así que en mi repertorio hay canciones y temas instrumentales. No hay un género, no es folclore ni jazz, sino que hay líneas que provienen de ambos y de otros géneros. Sí me gusta mucho la improvisación, que es un tópico jazzístico; también laburar mucho las texturas sonoras.

Sobre el ciclo

El proyecto Compositoras, se origina en la idea de trabajar los ejes Mujer y Composición, desde la necesidad de poner en valor y poder convidar al público paranaense la heterogeneidad de miradas con que cuenta nuestra región en materia de mujeres hacedoras de cultura, sus procesos creativos y la mirada fundante que tienen algunas referentes de la música de nuestra ciudad a la hora de componer.

Dentro de la actividad musical, la composición es un pilar sumamente importante ya que implica creación, imaginación, persistencia y compromiso para la transmisión de nuevas tendencias que aportan al acervo cultural y la transformación social.

El año pasado, desde la Casa de la Cultura se convocó a diferentes compositoras de la provincia para establecer una forma y criterio de trabajo de manera cooperativa, donde todas se involucran en el proceso de armado de un ciclo anual, en sus diferentes aristas; fundamentos del porqué y para qué juntarse, modos de producción, canales de difusión y demás.

En 2018, el grupo estuvo conformado por ocho compositoras de distintos géneros musicales: Analía Bosque, Miriam Gutiérrez, Flopa Suksdorf, Susana Ratcliff, Emilia Cersofio, Marcia Müller, Silvia Salomone y Melisa Budini, quienes se presentaron entre febrero y diciembre del año pasado.

En esta segunda edición, a lo largo del ciclo se presentaron y presentarán Gabriela Zonis; Adalgis; Brenda Espinosa; Agustina Schreider; Luciana Insfran; Ana Contreras; Adriana Bruselario; y Paola Nuñez.