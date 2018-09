"Un camino de ida", lo nuevo de El Grito Sagrado

El viernes el ballet folclórico El Grito Sagrado estará presentándose en el Centro cultural Juan L. Ortiz, con su espectáculo, Un camino de ida. La cita será a las 21, en Racedo 250, de Paraná.

El Grito Sagrado es un ballet folclórico de Paraná que se conformó hace ya casi tres años, de la mano de Cristian Colo Lescano, un bailarín vialense que convocó a jóvenes de Paraná, Crespo, Santo Tomé, San Justo y Santa Fe para plasmar un proyecto que venía elaborando desde hacía ya bastante.

"El espectáculo se llama Un camino de ida porque el espectáculo es como que traza una línea diagonal desde Jujuy hasta Entre Ríos, pasando por Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe, y en ese orden vamos haciendo las correspondientes danzas", dijo Lescano a Escenario.

El espectáculo se presenta en dos partes y en el medio actuarán Nahuel Borrá y el grupo Agua, Tierra, Barro, que ofrecerán música en vivo.





"Vamos a tener diferentes vestuarios, porque le damos su lugar importante a la estética nos caracterizamos por no poner el acento sólo en la danzas folclóricas tradicionales, sino jugamos también con las danzas clásicas y contemporáneas; y también a la teatralización. Nuestra propuesta es integral", comentó.

El Grito Sagrado busca jerarquizar al ballet como protagonista y no como acompañante de los músicos. "Queremos mostrar el laburo que hacemos, porque generalmente los ballets nos dedicamos a participar en certámenes pero no siempre trasciende y muchas veces la gente no tiene acceso, porque suelen ser eventos muy largos, porque los mayores generalmente se presentan a altas horas de la noche. Entonces proponemos un espectáculo para mostrar lo que hacemos, que requiere de un trabajo intenso, y atraer a otro público. Ya hicimos un pequeño adelanto en el Teatro 3 de Febrero, en La Noche de los Nuestros, pero ahora va a ser más extenso y completo", manifestó el director del ballet.

Actualmente son 23 bailarines, de entre 18 hasta 37 años, quienes ensayan intensamente –o entrenan, según afirmó el director– cada sábado durante seis horas, con la finalidad de perfeccionarse en las danzas folclóricas, fusionadas con las danzas contemporáneas y clásica.

"Trabajamos en el Juanele, ensayamos ahí, y la gente del centro cultural se porta muy bien con nosotros, no tienen problema en que ensayemos sábados y domingos. Así que estaremos presentándonos en nuestra propia casa. Lo recaudado será para solventar nuevos trajes, ya que este año volveremos a presentarnos en el Pre Cosquín", concluyó.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 130 pesos y pueden reservarse al teléfono 0343 - 156207104. En puerta tendrán un costo de 150 pesos.