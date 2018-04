Un cambio de aire: "El Explorador" vuelve a la pantalla de Canal 9 Litoral

El Explorador, magazine televisivo que ya lleva casi 16 años informando y entreteniendo a los paranaenses, cambia de canal y de horario. Desde el lunes 7 de mayo, irá de 13.30 a 14.45, por la pantalla de Canal 9 Litoral.

Precisamente, el 6 de mayo, justo un día antes de que comiencen a emitir por Canal 9, cumplirán 16 años de envíos diarios. Horacio Moglia, conductor del programa, dijo a Escenario que volver al canal es un enorme desafío: "Hacía casi tres años que no estábamos en la pantalla de Canal 9, y es una enorme alegría porque nos permite reencontrarnos con el público de Santa Fe y lugares de Entre Ríos a donde no llegábamos. Poder estar en contacto con la gente de manera directa es lo que nos hace felices. También el horario es fundamental para nosotros, ahora tendremos incluso mejor horario que cuando nos fuimos de Canal 9, ya que la gente está llegando a su casa y se sienta a comer y prende la tele. Además, la tecnología nos permite tener una alta calidad de definición, lo cual en la televisión de hoy es importante".

Asimismo, adelantó que van a haber muchos cambios, desde la escenografía hasta la artística, además, desde la parte santafesina del canal harán un aporte dos o tres veces por semana con la colaboración de un periodista destacado. "Se va a utilizar mucho la comunicación de WhatsApp en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Lo bueno del magazine es que podemos desarrollar los temas del día un poco más, a diferencia del noticiero, y también están el juego y la diversión que son parte habitual de este formato. También vamos a tener a otro profesional que va a hacer la columna periodística económica los días miércoles", señaló.

Con respecto al primer programa, destacó: "Estamos trabajando fuerte para tener un entrevistado nacional, además de los referentes locales. Pero, básicamente, va a estar cargado de nuevos segmentos. De hecho, el equipo está trabajando fuera del aire desde hace un mes, generando nuevas ideas. No puedo adelantar mucho más, pero sí contar que no va a faltar la torta del cumpleaños número 16 de El Explorador".





Un poco de historia

El Explorador nació como proyecto en febrero de 2002, cuando Moglia regresó de Buenos Aires a su ciudad natal. "No era mi intención quedarme a vivir acá, yo estaba regresando tras la malaria que había en ese contexto luego de la caída de De la Rúa, veníamos del diciembre negro, todo estaba muy convulsionado, no había trabajo, solo había desorden, desequilibrio, muerte, disparos. La novia que tenía en ese entonces al poco tiempo se convirtió en mi mujer y empezamos a formar una familia hermosa. Los primeros pasos se dieron como una especie de transición para después, si mejoraba la situación económica, volver a Buenos Aires. La cosa mejoró mucho, pero decidimos no volver".

Desde mayo de 2002, Canal Once les abrió las puertas de 15 a 16: "Era un horario difícil porque era la siesta, '¿quién ve televisión a la siesta?' decían. Justamente, nos fue tan bien que 16 años después lo que estábamos peleando era volver en horario de la siesta. Sinceramente, cuando arrancamos no pensamos que el programa nos iba a dar tantas alegrías", recordó.

Pero mucho antes de El Explorador su carrera en los medios comenzó a gestarse cuando era un adolescente, en las incipientes radios de frecuencia modulada de la capital entrerriana.

"Yo arranco jugando en los medios de comunicación cuando tenía 14 años, hace 30 años atrás, en una vieja FM Universidad que ya no existe más, estaba en la 89.1, que ahora es la Stop. Había dos o tres FM nomás. Y esta radio le daba lugar a los chicos de la Secundaria. Un día fui a ver de qué se trataba, hablé con el encargado y me dio un lugar. Ahí convoqué a un amigo y empezamos el famoso programa Deporchild, junto al Tano Zitelli, un compañero de rugby. Era un programa de deporte de chicos. Después se sumaron mis compañeras de curso y grupos de chicos que jugaban al básquet. Fueron mis primeros pasos por el pancho y la coca. Cuando cumplí 18 nos fuimos a otra radio, a FM De la Costa, después FM Paraná y FM Del Este", indicó.

Al terminar el colegio Secundario se fue a estudiar la carrera de Comunicación Social en Rosario, donde también hizo sus experiencias en medios de aquella ciudad.

"Así fue mi periplo desde el 98 a 2002. Después de la facultad me fui a Buenos Aires, donde trabajé en Radio 10 como movilero, aprendiendo a fuerza de látigo con Daniel Haddad; también como productor en varios programas de tecnología cuando Internet estaba llegando al país. Y, por supuesto, en algunos medios gráficos. Pero empezaron a cerrar los canales, las radios, fue una debacle importante que me llevó a volver a Paraná, mi ciudad, que me sorprendió gratamente", concluyó.