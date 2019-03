Un ambicioso proyecto tecnológico para preservar las letras entrerrianas

Las hemerotecas entrerrianas guardan mucho más que registros históricos y anecdotarios de época. Los periódicos atesoran gran parte de la obra de grandes autores entrerrianos que el paso del tiempo amenaza con dejar en el olvido.

El investigador Víctor Gustavo Zárate advirtió este problema y pergeñó un dispositivo para resguardar y dar a conocer ese valioso material. No es ingeniero, ni inventor. Es docente de Literatura, estudió Letras en la Universidad Nacional del Litoral y también Ciencias de la Educación. Este año se anotó en la carrera de Museología, también en Santa Fe, para aprender más sobre conservación de material histórico.

Oriundo de Formosa, está radicado en Paraná desde hace muchos años. Vivió primero en Concepción del Uruguay y asistió al Colegio Don Bosco, donde aprendió carpintería, oficio que le serviría para poder construir los dos escáneres aéreos con los que buscará concretar su proyecto: una hemeroteca digital para el Museo Histórico Martiniano Leguizamón y otra para el Archivo General de la Provincia.

"Empecé con esto por dos motivos. En primer lugar, una investigación sobre literatura entrerriana. A mí me interesa ir a las fuentes, y me encontré con que gran parte de la producción literaria de varios autores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX nunca fue publicada en libros, sino en diarios, quizás porque así se hacía más accesible su publicación y distribución. Y en segundo lugar, porque noté que el acceso al material es muy limitado. En lo que al acceso respecta, estamos en la Edad Media. En el Litoral argentino, en el único lugar donde el acceso está optimizado es en Rosario, donde el diario La Capital está digitalizado", dijo a Escenario.

Tras presentar un proyecto, resultó ganador del Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (Feicac) de la Municipalidad de Paraná, mediante el cual pudo financiar la construcción y puesta en funcionamiento de los dispositivos.

"Yo llegué a El Diario de Paraná, en particular, porque el poeta que investigaba, Reynaldo Ross, publicó un solo libro en vida, todo lo demás lo hizo a través del periódico. Y así pasa con la obra de muchos, como Guillermo Saraví que tiene más de 200 poemas publicados en diarios y no en libros", contó, y adelantó que también planea digitalizar el diario El Entre Ríos, que comenzó a circular en 1883.





Facilitar el acceso

Los límites horarios para acceder al material que le interesaba como así también el deterioro del mismo fueron los disparadores para que Zárate se planteara la necesidad de digitalizar las hemerotecas del Museo Histórico y el Archivo General.

"Yo estaba investigando primero en el Museo Martiniano Leguizamón, y tenía la dificultad de que el horario de acceso era limitado, al igual que aquí, en el Archivo. Para hacer una investigación en una hemeroteca se necesita disponer de mucho tiempo, sentarse, buscar, leer. Si logramos digitalizar esto, se termina ese problema, porque podríamos acceder al material de consulta desde un celular y desde cualquier parte. La idea es que, en un futuro, todo el material esté al alcance vía Internet", explicó.

Por otra parte, notó que el tiempo, los agentes físicos y biológicos, ponían en jaque al papel: "Cuando el material se deteriora, eso es irrecuperable; uno puede detener ese deterioro, pero no recuperar lo que se perdió. Primero lo pensé para la hemeroteca del Museo, pero luego lo amplié para el Archivo Histórico. Esto está pensado para Paraná, pero no hay en Entre Ríos otro proyecto de digitalización de diarios que esté vigente. En el Museo Panizza, de Concepción del Uruguay, está la idea de hacerlo".

Por eso emprendió la fabricación de dos escáneres, copias de un escáner pensado para libros. La estructura soporta dos cámaras que toman fotos de alta resolución, y un sistema de poleas que regulan los vidrios puestos en 'V', bajo los cuales se coloca el periódico a fotografiar. Un software conecta las cámaras a dos celulares, desde los que se activa el disparador y donde se almacenan las imágenes.

Zárate comenzó con el proceso de digitalización del archivo a fines de febrero, pero no sabe cuándo concluirá con la tarea. "El proyecto estaba pensado para ser completado en cinco años, pero me encontré con el obstáculo de que el material es muy complicado de manipular, hay que tener mucho cuidado porque se puede romper. En muchos casos, fotografiar una sola hoja te lleva más de cinco minutos", señaló. Y no es para menos. La Hemeroteca del Archivo General guarda colecciones, ejemplares de periódicos de Paraná, de otras localidades de la provincia y diarios nacionales por un total superior a 350 metros lineales y la colección va en aumento.

Zárate destaca que en cada ejemplar se refleja la actividad literaria y cultural de cada época, pero además, en muchos de esos periódicos está plasmada la obra de grandes poetas y escritores: "Los autores entrerrianos de la primera mitad del siglo XX tienen bases griegas y latinas, son muy valiosos. En universidades de otras partes del mundo se consulta mucho sobre la literatura de Entre Ríos. Más allá de que la Eduner reedita las obras de Manauta, Juan L. Ortiz, Gerchunoff, este material que está en los periódicos corre riesgo de pasar inadvertido. Yo sé que si estos archivos se dieran a conocer, se valorarían mucho más las plumas que dio esta provincia".





Taller de digitalización

El martes, de 10 a 11.30, en el Archivo General (Alameda de la Federación 222) ofrecerá un taller de armado y puesta en funcionamiento del escáner aéreo para que cualquier persona interesada pueda llevar a cabo proyectos similares en otras instituciones. La temática trata de las ventajas de la preservación digital, estándares, información sobre los distintos componentes, recursos necesarios, costos y políticas de implementación de un plan gradual y sustentable del patrimonio bibliográfico de archivos y hemerotecas.