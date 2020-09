"Umbral", el primer disco de Humo, ya está disponible en formato digital

Umbral es el título del primer disco de Humo, banda paranaense de rock que lanzó el material de manera digital en Spotify y otras plataformas, adaptándose a los tiempos que corren y las nuevas formas de escuchar discos.

El grupo tiene varios años de trayectoria, sin embargo recién pudo concretar su trabajo discográfico en la segunda mitad de 2020. Humo se formó en 2000 y en 2006 se tomó un largo impasse, hasta que en 2018 sus integrantes volvieron a reunirse, con impulsos renovados.

umbral.jpg Umbral es el título del primer disco de Humo, banda paranaense de rock

“Si bien hace varios años participamos de un compilado con cuatro temas, este es nuestro primer disco y que está compuesto de 10 temas, seis de estudio, dos acústicos y dos versiones mix, fue un largo trabajo de poco más de un año. A los seis temas de estudio los grabó, mezcló y masterizó en su estudio Mariano Zacarías, que hizo realmente un trabajo impecable y muy minucioso. A los dos acústicos los grabamos en nuestra sala de ensayo con un Home Studio con la idea de darle otro sonido diferente del resto; los editó y mezcló Francisco Mateos (cantante y guitarrista de Humo) y a las versiones mix las armó y mezcló Francisco también. Luego las cuatro fueron masterizadas por Mariano para nivelar y armonizar con el resto del disco”, dijo a Escenario el bajista de la banda, Fabián Balcar. Humo se completa con Francisco Mateos (guitarra y voz líder) y Adriano Paganetto (batería).

El género al que se aboca este power trío es, en términos generales, rock. Pero hay ciertos matices de pop, dark y algún que otro ingrediente extra. “La idea es buscar siempre una identidad propia a nivel sonoro y que abarque los gustos musicales de la mayor cantidad de gente, obviamente sin dejar de lado nuestra naturaleza e impronta”, destacó el bajista.

En el disco se pueden escuchar reminiscencias de New Order, Joy Division y Depeche Mode, pero con sonidos más despejados de elementos electrónicos. Las letras se caracterizan por poéticas urbanas y atemporales: Mejor soltar, Fuegos, Las horas, Un ave más, Hojas en el viento, Martes, En el mar, Martemix e In the New Order es el listado de canciones que componen este álbum.

“Los objetivos propuestos en Humo siempre fueron a corto plazo, nos gusta vivir y disfrutar el momento, por simple que suene, hoy en los tiempos que vivimos resulta primordial ser flexibles y planificar sobre la marcha. Nos habíamos propuesto tocar y presentar el disco con algún evento de magnitud importante, bien organizado y con la mayor calidad posible; bueno, como todos sabemos eso no es factible por el momento, así que optamos por esta vía, por las redes, plataformas digitales como Spotify por ejemplo y con las mismas ganas, entusiasmo y empuje. Este es el mejor ejemplo de ser flexibles y disfrutar los que nos toque vivir día a día adaptándonos como mejor nos salga. Esperamos que la gente disfrute de nuestro trabajo. Costó y mucho, pero es un placer para nosotros poder compartirlo”, concluyó.

El disco puede encontrarse en Spotify como Umbral - Humo. Para más información sobre la banda, se la puede encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube como @humorockparana.