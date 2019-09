Última función de "El farmer", la obra en la que Rosas cuenta su verdad

Con la actuación de Zelmar Aulet y bajo la dirección de Augusto Carballal, el grupo Arial 14 presentará este domingo, a las 21, la última función del El Farmer, Juan Manuel de Rosas en el destierro, en el centro cultural La Hendija (Gualeguaychú 171, Paraná).

La apuesta del grupo Arial 14, busca recrear la profundidad de uno de los textos más potentes de nuestra literatura nacional. Con la dirección de Augusto Carballal, cobra vida en nuestra escena provincial una obra de extrema intención poética que roza los puntos más sensibles de la ya trágica historia argentina. Se trata de una adaptación de la novela homónima de Andrés Rivera, publicada en 1996, donde un anciano Juan Manuel de Rosas, viviendo el exilio en Inglaterra, narra su verdad, la que él mismo construye a partir de “la exploración de lo circundante”.

“Hemos tenido muy buena afluencia de público, al espectáculo lo han receptado muy bien. Esta será la última función del ciclo en La Hendija, y luego haremos presentaciones en otras localidades de la zona”, dijo Aulet a Escenario.

Hay un paralelismo entre el actor, y el personaje que interpreta: hasta el estreno de El farmer, estuvo 20 años alejado de los escenarios; como Rosas lo estuvo de la Argentina. “Lo mío es casi como el exilio de Rosas, hace 20 años que por circunstancias varias estaba alejado de los escenarios, no del teatro en sí, porque uno sigue leyendo, sigue viendo teatro, pero a los escenarios retorné con El farmer”, comentó.

Aulet debutó en teatro en 1982, pero la vuelta a la actuación le generó más expectativas y nerviosismo que su primera vez sobre las tablas. “Creo que después de esta experiencia, no voy a dejar la actuación nunca más. Me lo he propuesto”, manifestó, y añadió: “Es el primer monólogo y el primer unipersonal que hago, pero como tenía muchas ganas de volver le puse muchas pilas, lo hicimos muy rápido y me sentí muy bien con el retorno”.

En la obra, el público se encuentra con un personaje histórico pero que permite pensar el aquí y ahora, más allá de la curiosidad que puedan despertar los aspectos puramente biográficos y personales.

“Es es un papel especial, porque es la primera vez que interpreto a un personaje que existió en realidad. Es un Rosas ficcional, con verdades históricas en la obra. Así que tuve que ponerme a leer, a investigar sobre Rosas. Leí distintos escritos de gente que lo visitó en Inglaterra, armé algo para tratar de sentirlo un poco. Este es un Rosas más anciano, que recuerda sus enfrentamientos con Urquiza, y aspectos de su vida pública. Es una obra bastante movilizante”, destacó el actor.

Aquí, Rosas cuenta su historia como si pretendiera ajustar cuentas con el pasado, pero no para pedir perdón ni redimirse, pues en su relato no hay lugar aquí para el patetismo. “Es un granjero que está solo, pobre. Pero el leitmotiv de la obra, no tanto así del libro, es el destierro. Rosas es un personaje controvertido, histórico, que le da otra fuerza al tema; pero podría haber sido Juan Pérez, un exiliado de los años 50 o 70. Hay que entender que es sobre la soledad, el rencor, la angustia de un desterrado. Pero que sea Juan Manuel de Rosas le da otra fuerza y logra conmover al público con un final fuerte, no es un viejito entregado, sino que está en plenitud de sus facultades y en su imaginario pelea con sus enemigos, locales y foráneos”

Las entradas generales tienen un costo de 150 pesos y pueden obtenerse en boletería antes de la función, mientras que las anticipadas tienen un costo de 120 pesos y se reservan mediante whatsapp al número: 343 513-5181. Estudiantes y jubilados: 100 pesos.