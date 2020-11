“El cuento de Conti, y por ende el espectáculo, aborda de un modo muy frontal y crudo la realidad de la pobreza, la vida cotidiana en un barrio humilde de cualquier punto de nuestro país. Y por eso es que una de las primeras disposiciones que tomé fue enviarle el cuento a Sebastián Vázquez, actor y gestor cultural de la ciudad de Viedma con quien compartimos uno de los proyectos teatrales que justamente están a la espera de poder regresar a los escenarios. Sebastián es asistente social y actor, y ese cruce en su formación y práctica profesional me hacía intuir que encontraría en él una voz lúcida que me proveyese de directrices para entrar en un terreno que me era algo desconocido. Sebastián fue mucho más que ‘una voz’, y es por eso que se puede apreciar en la ficha técnica del espectáculo es el Asistente de Dirección. La colaboración, el intercambio de ideas y la confrontación de posibilidades poéticas, procedimentales, dramatúrgicas y de contenido constituyó un entramado sobre el que se sustenta un espectáculo que está dirigido “desde adentro” de la escena, pero que ancla su búsqueda en pilares sólidos que aportan los otros integrantes del equipo, por supuesto: Agustina Schreider en la asistencia musical y sonora y Lucas Mercado en la asistencia escenográfica y visual”, dijo Bendersky a Escenario.

A la hora de plantear el espectáculo, Bendersky propone una doble operación. Por un lado, recontextualizar el cuento, anclando el relato teatral en una realidad mucho más cercana a nuestra región litoral y actual. Al mismo tiempo, ha procurado conservar algunas líneas de lectura que enlacen la trama teatral con la realidad de los años en los cuales el cuento fue escrito. “Esta aparente contradicción creemos configura en verdad una experiencia peculiar, y a través de la cual pretendemos poner de relieve una mirada crítica sobre esa realidad, en tanto no es el retrato imparcial de una época pretérita, sino más bien la denuncia de una condición estructural que asola a nuestro país desde hace quizás demasiado tiempo. Es decir, nos interesa que el espectador pueda percibir la realidad que describe el cuento en una perspectiva histórica y al mismo tiempo actual”.

