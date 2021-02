Trébol se presentará el viernes en Seyer Terraza Bar

En la oportunidad también estarán otras bandas como Desterrados e Híbridos.

Las entradas pueden conseguirse como anticipada o en puerta a 200 pesos, aunque por la capacidad limitada del espacio establecida por protocolo sanitario se sugiere obtenerla con antelación. Tanto los integrantes de la banda como el espacio donde se presentarán tienen disponibles para la venta las entradas.

Trébol se formó hace aproximadamente dos años y medio, y desde el rock buscan afianzar un estilo propio con canciones compuestas por el grupo. Asimismo, algunas veces también hacen cover de íconos del rock nacional como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Piojos, entre otros.

Sobre el regreso a las presentaciones en vivo, el cantante de Trébol manifestó a Escenario: “Después de un año que nos costó muchísimo por las limitaciones y restricciones, estamos con más ganas que nunca de volver a tocar y muy entusiasmados”.

En lo que fue 2020 el grupo focalizó todas sus energías en los procesos de grabación, y en esta línea Bello agregó: “Grabamos un tema nuevo y posiblemente grabemos un par más y los saquemos más adelante a todos juntos. Estos temas van a formar parte del repertorio del viernes”.

Mr. Fitness es la primera grabación que realizaron el año pasado y puede escucharse en Spotify.

Incorporación

La formación de la banda tuvo una modificación, ya que se sumó recientemente el tecladista Lucas Fontana.

Como en todos los grupos las incorporaciones y también las salidas de los integrantes es habitual, y en este caso el aporte del teclado a la música de Trébol se vio como un aspecto positivo y necesario.

“Lucas Fontana se sumó a partir de que le gustó un tema nuestro y nos envió un video de él tocando el piano y dijimos vamos a incorporarlo porque nos hacía falta un teclado”, señaló Bello.

Letras propias

La composición de las letras es un trabajo en conjunto entre todos los miembros de Trébol. Sobre esta tarea, el cantante manifestó que compone y luego en grupo se socializa y da forma.

“Me pongo a jugar con la guitarra y se me cruzan algunas ideas, no sabría explicar cómo es ese momento, pero sale. Yo le llevo la idea a los chicos y después se termina haciendo la canción, es decir, no compongo solo” afirmó Bello.