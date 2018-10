Todo listo para la inauguración del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

En instantes dará comienzo el 1° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que será formalmente inaugurado a la 18 en la planta alta del Centro Provincial de Convenciones al que se ingresa por calle San Martín, sobre las barrancas del Parque Urquiza de Paraná.

En el acto inaugural participarán autoridades provinciales y realizadores entrerrianos, además de la presencia especial de la actriz Leonor Benedetto; el director de cine Nicolás Tuozzo; el actor Nicolás Treise, que interpreta uno de los personajes en la película entrerriana "El último verano de la Boyita"; y Omar Brocard, el protagonista del documental entrerriano "Un cine en concreto".

Vale destacar que tras la apertura se concretará un homenaje a Danilo Lavigne, el director que conoció la popularidad de la mano de su obra Oasis, una película donde recreó el paso de Antoine de Saint Exúpery por el Castillo de San Carlos, basada en el libro Tierra de hombres.

Al momento de su muerte, en abril de 2012, se encontraba trabajando en un segundo documental, sobre la historia del Castillo San Carlos. La obra y el legado de Lavigne forman parte del patrimonio audiovisual entrerriano. Tanto su hija Ivonne, como su círculo de entrañables amigos cuidan y difunden la obra de este gran realizador entrerriano. Su familia estará presente en la apertura del Ficer.

Cine hecho en Entre Ríos

El Ficer es una importante oportunidad para compartir la producción audiovisual de los creadores provinciales y para dar impulso a la actividad cinematográfica. En un solo evento se concentran las historias, creatividad y talentos que ofrecen tanto los realizadores de cine de Entre Ríos, como así también, las producciones internacionales.

Entre sus objetivos, el Festival se propone visibilizar y dar apoyo a nuevos trabajos. A través de este Concurso se convocó a los realizadores entrerrianos a presentar propuestas de cortometrajes. Un jurado de profesionales con larga trayectoria en el sector, realizó la selección de 11 proyectos.

Los realizadores entrerrianos cuyos proyectos fueron seleccionados contarán con la guía profesional de los tres jurados/capacitadores de la industria audiovisual. La idea es concluir el proceso con una herramienta que les felicite a los realizadores la presentación del proyecto ante cualquier institución que pueda otorgar financiamiento.

Actividades programadas para hoy

En cuanto a las proyecciones, que son con entrada gratuita previa acreditación, hoy a las 19 en el CPC presentarán la película Suiza, "La Hermana" de Ursula Meier y el corto "Barquito" de Nahuel Beade.

Mientras que en la Sala Verónica Kuttel a las 19.15 proyectarán "Un Cine en Concreto" de Luz Ruciello y el corto de Efféminé de Camila Rey. En la misma sala, a las 21.15 será el turno de "El último Verano de la Boyita" de la directora Julia Solomonoff y el corto "La Necesidad", de Faustino Sosa.

Unos 15 minutos más tarde, en la planta alta del CPC, anunciaron "Sácame de Dudas" de Carine Tardieu y el corto "Leaves That Fall of The Tree" de Gabriel Zaragoza.

Ampliaremos