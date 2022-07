"Tierra Sagrada", un trabajo que pone melodías a poesías de Julio Migno

Si bien a este proyecto lo comenzó solo, luego fue incorporando a otros músicos para grabar canciones. Por esta razón, Gómez se interesó posteriormente en conformar una grupalidad y de allí nació Ensamble Migno, quienes compartirán la presentación en vivo la próxima semana.

“Algunos de los músicos no participan en todos los temas del material sino que fueron incorporándose paulatinamente porque gran parte del disco ya estaba grabado cuando los convoqué”, referenció Gómez, y agregó: “El Ensamble es bien litoraleño porque no tiene percusión y busca homenajear la música litoraleña más tradicional, ya que armónicamente y arreglísticamente no está anclado en lo tradicional”.

Cabe mencionar que Tierra sagrada, el nombre que recibe el trabajo musical responde a la denominación de una de las poesías de Migno.

Presentación en vivo

El viernes 29, en la puesta en vivo de Ensamble Migno el repertorio que compartirán será un total de 14 canciones, que incluirá una mayoría de temas del material Tierra sagrada y se sumarán otros más que no están en el disco.

Posterior al convite en la capital entrerriana, el grupo tiene previsto hacer lo propio en Santa Fe, San Javier, y la zona de Julio Migno.

Colaboración

El material, que fue editado por el sello discográfico Shagrada Medra, se grabó antes de la pandemia, en 2019, y contó con colaboraciones de Andrés Mayer, Guillermina Osella y Guillermo Trobianni en cuerdas, quienes en la velada en La Vieja Usina estarán presentes así como Javier Rivero, que estuvo a cargo de los arreglos, y Mauricio Laferrara. Asimismo, en el concierto estarán como invitadas Marcia Müller y Miriam Gutiérrez, y José Bulos en el piano también. Además asisten Eduardo Vilar en sonido y Sergio Fabri en iluminación.

En tanto que otros artistas que también intervinieron en la grabación del material fueron Orlando Vera Cruz y Jorge Fandermole.

Un hecho importante en la creación y producción de este trabajo fue el apoyo y acompañamiento de la hija de Julio Migno, Olga. Sobre ello, Gómez sostuvo: “Con Olga trabajamos mucho la simbología de la poesía de Migno que es muy rica en cuanto a criollismo y a cuestiones que yo no manejaba”.

Lanzamiento en plataformas

Atendiendo a los modos de consumos actuales y las maneras de producción musical vigentes, el material se publicará dentro de un mes aproximadamente en las plataformas digitales y será parte del catálogo del sello Shagrada Medra.