Tierra Bomba organiza la Despedida del Año Viejo en el Balneario Municipal

La tradicional Despedida del Año Viejo en la playa, organizada por Tierra Bomba, tendrá una nueva edición el sábado 27 de diciembre en el Balneario Municipal

23 de diciembre 2025 · 11:28hs
El Combo Mutante
La tradicional Despedida del Año Viejo en la playa, organizada por Tierra Bomba, tendrá una nueva edición el sábado 27 de diciembre, desde las 20, en el Balneario Municipal de Paraná, ubicado en Costanera Baja 420. La propuesta invita a despedir el año bailando junto al río, con ingreso sin cargo, mediante acreditación previa, disponible a través de tickea.com.ar.

Tierra Bomba, Flyer

La jornada contará con un line up integrado por Bilat, El Combo Mutante, Aka Nacio, Rodri GD y Rayo Loser, entre otros proyectos que formarán parte de una programación pensada para extenderse hasta la madrugada. La música será el eje del encuentro, con sets que recorrerán distintos estilos y climas, en una pista abierta y colectiva.

Además del escenario musical, el público encontrará barra a cargo de Barra Bomba, propuestas gastronómicas de Bar Terrazas y un espacio de encuentro que apuesta al disfrute compartido. En el ingreso se dispondrá una urna solidaria para colaborar, de manera voluntaria, con quienes más lo necesitan.

La Despedida del Año Viejo celebra 10 años de resistencia cultural y disfrute litoraleño, consolidándose como una de las propuestas culturales independientes más sostenidas de la ciudad, con una identidad construida a partir del trabajo colectivo y el vínculo con el público.

Tierra Bomba Balneario Municipal Despedida fiesta
