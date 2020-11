Tendencias en streaming: docuseries basadas en crímenes

El caso Watts: el padre homicida. Chris Watts reportó a la policía la desaparición de su esposa, de 34 años, y de sus pequeñas hijas de 3 y 4. Rápidamente comenzó una exhaustiva investigación para determinar qué le había pasado a esa familia, pero la causa dio un giro cuando el denunciante confesó ser el responsable. Luego de un raid televisivo en el que se mostraba angustiado por la desaparición de su familia, el hombre fue arrinconado por la Policía cuando las pistas comenzaron a señalarlo como el responsable material del hecho. Este documental exhibe el caso de este femicida al que se conoció como el Monstruo de Denver, y que llevó adelante una macabra ejecución por la que aún hoy cumple triple prisión perpetua. Disponible en Netflix.

Genio del mal. Una llamada al borde de lo increíble sacude las oficinas de la policía de Pennsylvania. Un hombre estaba asaltando un banco, con una bomba abrochada en su cuello. Los oficiales rápidamente fueron al lugar y allí se encontraron con Brian Wells, un repartidor de pizzas que se convirtió en el trágico protagonista de ese episodio. Y antes de sufrir el impacto del explosivo que terminó con su vida, lo único que llegó a decirle a la Policía fue que había sido obligado a cometer ese delito. Genio del mal hace foco en ese hecho e indaga de qué forma pudo haber estado involucrada Marjorie Diehl- Armostrong, una paciente psiquiátrica que se revela como la posible responsable de lo sucedido con Wells. Disponible en Netflix.

The Keepers. El asesinato de la monja Cathy Cesnik en 1969, es el disparador que utiliza The Keepers para echar luz sobre una serie de abusos a menores perpetrados por el cura Joseph Maskell. A lo largo de numerosas entrevistas, este título sugiere que el homicidio fue la única forma de callar a una mujer a la que cada vez le costaba más ignorar las atrocidades que había descubierto. En siete episodios, el documental explora no solo las consecuencias que dejó ese homicidio, sino también quién era Cesnik y por qué fue asesinada. Con testimonios de personas que hablaban mucho con la víctima y diversos expertos, se revela cómo dicho asesinato fue solo un ribete más dentro de un complejo mapa de abusos que involucraban a respetados religiosos. Disponible en Netflix.