Teatro del Bardo, una agrupación que viene a hacer escuela

Teatro del Bardo es una agrupación artística independiente con 20 años de trayectoria en Paraná. Su trabajo no se limita a la construcción de espectáculos, sino que también recorre la investigación teatral, la pedagogía y la construcción de circuitos alternativos de trabajo.

Como agrupación artística, desarrolla desde su nacimiento un proyecto denominado "Equipo de Educación por el Arte", que intenta explorar las implicancias pedagógicas que puede tener un hecho artístico dentro de una comunidad educativa. En 2010 se constituyó como Asociación Civil Teatro del Bardo, para dar forma jurídica a las actividades que desde 1999 realiza como agrupación independiente. Ideó y gestionó la Carpa de Teatro y Circo La Moringa, que cobija espectáculos y otras actividades culturales desde 2015; también puso en marcha una editorial.

Este 2019 fundó la Escuela del Bardo, un proyecto pedagógico viene a dar cuenta de aquellas inquietudes y problematizaciones que el grupo ha entramado en su larga trayectoria. Sobre éste último proyecto, Escenario dialogó con Valeria Folini, integrante de esta agrupación artística.

"La de la escuela es una idea que venimos pergeñando desde hace varios años, como grupo de teatro tenemos esta impronta de profesionalizar a todos nuestro integrantes, no desde la docencia, sino desde la actividad teatral en sí misma, ya que siendo actores, directores y dramaturgos siempre estamos obligados a hacer muchísimas funciones y viajar, por lo que nunca teníamos el tiempo para dar clases. Cada uno de nosotros se fue integrando a Teatro del Bardo a partir de actuar en algún espectáculo, pero no hubo desde el interior del grupo, una formación de otras características", explicó.





Como muchos de los integrantes de Teatro del Bardo empezaron a hacer docencia en universidades, se recibieron de licenciados de teatro y comenzaron a tener una relación más estrecha con lo académico y lo pedagógico, a partir de ahí se plantearon la necesidad concreta de conformar una escuela.

"Le pusimos provocativamente escuela porque lo sacamos de la idea de los antiguos griegos de que la escuela se hacía en el tiempo libre, ese concepto de ocio creativo como el momento de aprendizaje, no como tiempo de descanso. Nos organizamos de acuerdo a cómo a nosotros nos parece efectivo y pertinente formar actores, qué características deberían tener esas clases, qué experiencias pedagógicas a nosotros nos resultaron útiles para poder así transmitir nuestros saberes y experiencias en teatro", destacó Folini.

La Escuela del Bardo se propone como un espacio integral de formación de actores, bajo las reflexiones que la práctica teatral ha generado en sus docentes, actores, directores y dramaturgos.

Se trata de un trayecto pedagógico de tres años de formación actoral, que incluirá herramientas de dirección y dramaturgia, concluyendo la construcción de montajes escénicos. La dinámica de trabajo consistirá en seminarios anuales y cuatrimestrales, en los cuales se podrá participar en carácter de alumno regular o vocacional, haciendo el recorrido, completa o parcialmente.

El staff docente estará compuesto por artistas y docentes de amplio reconocimiento en Paraná y en el país: Nadia Grandón, Juan Kohner, Gabriela Trevisani, Walter Arosteguy, Tovio Velozo, Andrés Maín, Pedro Peterson y Valeria Folini. Las clases comienzan el lunes 1° de abril.

"Era una necesidad de metodologizar nuestra experiencia, organizar los saberes para compartirlos con otros, tanto individual como grupalmente. Nosotros tenemos una visión particular de cómo se deberían formar los actores y así queremos conformar una propuesta. Por otro lado, el espacio va a estar ubicado en Almafuerte al 104, y queremos que sea un espacio que incluya otras necesidades, por ejemplo talleres de teatro para niños, adolescentes y para adultos que no quieran realizar este otro recorrido formal. Queremos hacer una integración territorial con la gente que vive cerca, no necesariamente de profesionalización en el campo del teatro", añadió la actriz, directora y dramaturga.

Celebrando sus 20 años

Vale destacar que las condiciones para la concreción de la Escuela del Bardo se dieron en este momento histórico del grupo, cuando celebra 20 años de trayectoria. En abril estrenarán "Plan B o la deconstrucción del artefacto", una obra con la que celebrarán sus dos décadas y en la que plasmarán muchas de las reflexiones que les suscita el tiempo transcurrido.

"La obra tiene que ver con el recorrido que hemos hecho no sólo en lo técnico-artístico, sino ideológicamente en lo que respecta al teatro, la sociedad, la vida. No sé cómo hicimos para durar tanto, mientras las rodillas resistan seguiremos haciendo cosas. Está buenísimo que podamos haber plantado una posición ante el mundo, una decisión micropolítica de construir una célula para resistir los embates de la sociedad. Como grupo nos enorgullece tener una propuesta concreta, que es poder vivir de una forma solidaria y creativa dentro de esta sociedad capitalista y enferma", manifestó.

Las clases inician el 1° de abril. Por informes e inscripciones, escribir al correo electrónico teatrodelbardo@gmail.com.