Teatro: "Adriana en la niebla", esta vez en La Hendija

Se trata de un unipersonal de aproximadamente 20 minutos de duración, basado en el texto de un dramaturgo argentino, pero con muchas modificaciones: “El texto habla un poco de lo acontecido durante la última dictadura cívico militar, y está centrado básicamente, aunque no específicamente, en la apropiación de niños y niñas en esa época. A la actriz le conmueve muchísimo porque esa época la marcó mucho a nivel familiar, ellos han tenido que enfrentar situaciones muy difíciles. Así que hay mucho compromiso de su parte. El título tiene que ver con la metáfora de los niños que estaban en la niebla y muchos todavía no han podido recuperar su identidad”, mencionó la actriz, docente, directora teatral y Licenciada en Teatro que ha trabajado con Osvaldo Neyra, Mario Martínez, Lito Senkman, entre otros directores de la zona.

“Es una obra que creo que quedó muy bien, Grisol (Polter) es una alumna que me acompaña desde hace muchos años y que ha participado no sólo de muestras, sino de puestas que he hecho fuera del taller”, comentó la directora del espectáculo.

Sobre el regreso paulatino de la actividad teatral, Zaragoza opinó: “Esta es una forma de empezar a volver, aunque creo que para que el teatro vuelva a tener actividad plena va a ser algo muy dificultoso, la gente tiene miedo todavía, hay cierto temor a la hora de entrar a una sala teatral. Pero nosotros vamos a trabajar con todos los protocolos que nos han pasado a los espacios culturales de la ciudad. Simplemente se pide que la gente concurra con barbijo y a partir de ahí se acomodará al público con la distancia correspondiente”, dijo, y añadió que se permitirá un máximo de 20 personas. Si las reservas superan con amplitud ese número, se añadirá una nueva función la semana próxima.

Por cumplimiento de los protocolos sanitarios, las entradas deben ser reservadas con anticipación. Se ruega puntualidad y el uso obligatorio de barbijo a los concurrentes. El valor de la entrada es de 350 pesos y debe reservarse comunicándose al 0343 - 155 024599.