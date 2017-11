Supermambo tocará sus "canciones urgentes" junto a Piel & Huesos

El domingo, habrá una cita imperdible para los amantes del rock. La banda paranaense Supermambo se presentará junto a la rosarina Piel & Huesos, como invitada especial. El recital, al que decidieron titular El mayor robo de noviembre, tendrá lugar en Finden Pub (San Martín 1181, Paraná), a partir de las 23.50, aprovechando la víspera de feriado.

Supermambo es una banda de rock formada en 2016, a partir de la urgencia de un puñado de canciones que pedían ver la luz. La banda está integrada por un grupo de voces femeninas, a las que bautizaron "Las Sirenas": Sheila Damaris Yofré y Belén Espinosa. Seba Hallam en batería, Pablo Buffa en bajo, Facundo Ludi en guitarra, Gustavo Galeano en guitarra y Hernán Lassus en guitarra y voz.

Según sus integrantes, el grupo "apunta a la crisis que vive esta realidad, donde la única verdad, es que todo es mentira. Ese estado natural de conflicto le da identidad al nombre de la banda".

Esta será la penúltima actuación en Paraná de Supermambo este 2017. "Este año ha sido muy intenso, a pesar de nuestra corta existencia como banda. Arrancamos a grabar nuestro disco en enero, que se va a llamar Un puñado de canciones urgentes. Le dedicamos el tiempo que le teníamos que dedicar, ya que teníamos todo el confort del estudio de grabación de La Mansión. Y ahora se lo hemos dado al querido Enrique Flaco López, que va a estar encargado de la mezcla y hacer algo agradable al oído. Por otro lado, tocamos bastante y nos hemos ido afianzando como banda; tuvimos un par de incorporaciones (Las Sirenas) para bien. Así que el calendario del 2017 ha sido más que positivo", señaló a Escenario el creador de la banda, Hernán Lassus.

En una anterior oportunidad, el músico precisó que son nueve temas, y hablan de la urgencia, son letras directas: "es un rock directo, no el típico rock al que nos tiene acostumbrados La Berisso, es un sonido con más participación melódica de las guitarras".

El año que viene será un año crucial para Supermambo, ya que saldrá a la venta su primer disco, y tendrá una buena presentación en vivo, "con bombos y platillos", destacó el frontman. Su idea es seguir tocando más, y traspasar las fronteras entrerrianas para presentarse en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Nacido en 2011, Piel & Huesos es un trío de rock de pura cepa con una marcada influencia de The Cult, Foo Fighters, Queen Of The Stone Age, Rage Against The Machine, entre otras. Una banda cargada de riffs pesados y de liricas rabiosas.

Está integrado por Walter Giordano (bajo y voz), Markos Prat (batería) y Jota Schaad (guitarra). "Compartimos aspectos comunes en lo que es el sonido. La idea es que ellos vengan acá, para después ir nosotros a compartir una velada de rock en Rosario", comentó Lassus.

Las entradas en pureta tendrán un valor de 80 pesos.