El director estadounidense Steven Soderbergh firmó un contrato de tres años para producir contenido para el canal de cable HBO y la nueva plataforma HBO Max, que se lanzará en la primavera boreal. Como parte de este nuevo acuerdo, se prevé que haga la película para televisión Let Them All Talk, con las estrellas Meryl Streep, Candice Bergen y Dianne Wiest, cuyo lanzamiento está programado para este 2020 en HBO Max.