Stand Up: cerveza fría, protocolo sanitario y comedia

El grupo se conformó a finales de 2019 y surgió de un taller de comedia que dictaron Belisario Ruiz y Nacho Koornstra, del grupo Litoral Stand Up Comedy “Al finalizar el taller, todos hicimos una muestra en Tierra Bomba junto con los integrantes de Litoral Stand Up Comedy. Y después de habernos probado en el escenario, cuatro de los alumnos decidimos juntarnos y hacer un grupo”.

Desde entonces 4 Empanadas concretó varias funciones en diversos bares –“el ambiente más natural para hacer stand up”, señaló el entrevistado–, las cuales tuvieron que suspenderse cuando comenzó la pandemia.

El nombre del grupo, que parafrasea a una de las frases más épicas del filme Esperando la carroza, tiene un origen totalmente anecdótico “Fue por una situación en la que veníamos pensando qué nombre ponerle al grupo, una vez estábamos reunidos ensayando y preparando un show. Justo habíamos pedido comida y los de la rotisería se equivocaron, nos mandaron cuatro empanadas, como justo somos cuatro, nos vino bien la situación azarosa para poder nombrarnos”, contó Haimovich.

Consultado sobre la procedencia de los integrantes y su relación previa con los escenarios, manifestó: “La realidad de cada uno es diferente, en mi caso yo venía haciendo varias cosas, yo soy abogado, docente y vivo de eso, pero hace algunos años que vengo asistiendo a talleres de teatro y clown. Siempre me gustó el stand up así que me enganché. Waldo viene del palo de la música; Vigina también tiene una relación con la música y la escritura; la que quizás estaba un poco más alejada en un principio es Gabi que es trabajadora social. Pero lo que tiene de bueno el stand up es que consiste, básicamente, en hablar con humor de lo que a uno le pasa, así que cualquier persona que tenga interés, ganas y se forme, puede hacerlo”

Precisamente, en el stand up el escritor del monólogo es el presentador, quien se para frente al público para desarrollarlo con la mayor gracia posible. El desafío es hacerlo con ingenio y tratar que la platea se identifique con las situaciones que se van relatando.

“Es la regla de oro: no se puede hacer comedia stand up sobre lo que haya escrito otra persona. Por supuesto que la comedia stand up tiene sus reglas y técnicas, pero las experiencias son intransferibles”, concluyó Haimovich.